Natalie Portman compie 42 anni/ Silenzio social dopo il tradimento di Benjamin Millepied

Nathalie Portman é la festeggiata del momento: spegne le candeline, sulla scia del gossip infuocato…

Nathalie Portman compie gli anni, raggiungendo quota 42 primavere, sulla scia dei continui rumor del tradimento subito dal marito Benjamin Millepied. Reduce dal successo riscosso con la partecipazione al Festival di Cannes 2023, l’attrice e produttrice cinematografica israeliana e naturalizzata americana é al centro del gossip globale, per le indiscrezioni sull’infedeltà che lei subirebbe dal coreografo, recentemente avvistato con la giovane attivista Camille Etienne, presunta “terza incomoda” nel triangolo amoroso.

ALEXANDRE KANTOROW, CHI È IL GIOVANE PIANISTA FRANCESE/ "Ispirato da David Bowie"

Di recente la festeggiata vip che spegne le candeline ha appassionato l’occhio pubblico brillando tra le special guest all’evento del Festival di Cannes 2023, dove ha presentato May December, il film di Todde Haynes. Tuttavia, se da una parte brilla per l’influenza che esercita come star di risonanza internazionale, in particolare per il contributo artistico nel mondo del grande schermo, Natalie Portman fa parlare di sé per la liaison extra-coniugale che Benjamin Millepied avrebbe intrecciato con Camille Etienne, stando al gossip lanciato da

Page Six.

Perché Serena Bortone non può camminare a Oggi è un altro giorno?/ Retroscena sull'incidente al lago

L’entourage del beninformato sito sorprende Benjamin con le foto che inchioderebbero il coreografo, immortalato al momento di un presunto incontro top secret con la sospetta fiamma clandestina di venti anni più giovane.

Nella testimonianza dello scandalo, l’uomo e la ragazza sarebbero ripresi mentre fanno ingresso separatamente nell’ufficio del coreografo, per poi uscire due ore più tardi, ma ad alcuni minuti di distanza l’uno dall’altra.

Natalie Portman perdona Benjamin Millepied?

La liason sarebbe durata comunque un battito di ciglia, tanto che il coreografo avrebbe maturato la scelta di fare dietrofront con la moglie Natalie Portman, chiedendole di perdonarlo anche nel tentativo di tutelare l’unità familiare. La star 42enne, che capitolava con il coreografo sul set di Il cigno nero nel 2009, starebbe optando per il silenzio mediatico, in risposta al gossip sull’infedeltà subita dal marito, come segnala Daily Mail. Inoltre, potrebbe aver scelto di perdonare l’infedele coreografo, attribuendo della scarsa importanza alla passione extraconiugale tra lui e la terza incomoda in seguito ad una fulminea rottura. Nel frattempo, fa rumore l’assenza dai social della star, che si protrae via Instagram alle ore 15:35 in data odierna, 9 giugno 2023.

CATHERINE SPAAK E JOHNNY DORELLI, GENITORI GABRIELE GUIDI/ "Quando mamma mi manca, ho la fortuna di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA