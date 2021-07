Natascia e Alessio, Temptation Island 2021/ È crisi per la coppia “Che schifo! Questa sta fusa di testa!”

Natascia e Alessio è sempre in più crisi la coppia di Temptation Island 2021

Natascia e Alessio sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto a Filippo Bisciglia su Canale 5. La coppia ha deciso di mettersi alla prova, ma durante la prima puntata spuntano già le prime divergenze. Dopo la presentazione ufficiale, per Natascia e Alessio è arrivato il momento di salutarsi prima di entrare nel villaggio che li vedrà separati per settimane. Un saluto molto sofferto per la ragazza che scoppia a piangere. Pochi giorni dopo però Alessio viene chiamato nel pinnettu per guardare delle immagini della fidanzata che, nel villaggio dei single tentatori, racconta di volersi allontanare dal fidanzato. Un allentamento voluto per venire meno ai suoi condizionamenti e giudizi. Non solo, Natascia rivela che Alessio ha scoperto delle cose sul suo passato scrutando nel suo telefonino e di essere pronta a mettersi alla prova relazionandosi anche con i single. Le parole di Natascia arrivano come un pugno nello stomaco ad Alessio che non nasconde di rimanerci davvero male.

TEMPTATION ISLAND 2021, 2a PUNTATA/ Diretta e falò: Bisciglia convoca Valentina

Natascia: “a Temptation Island perchè Alessio è giudicante”

Il peggio è dietro l’angolo, visto che Alessio durante il primo falò di Temptation Island 2021 riceve un filmato in cui si vede la fidanzata Natascia sottolineare ancora una volta il fatto che si sente giudicata da lui. “Ero una ragazza più divertente, più solare, socializzavo più facilmente, ora non è più così perché a lui non piace” sono le parole con cui Natascia si racconta; parole che fanno stare male Alessio che reagisce dicendo: “tutto quello che ha detto mi ha fatto male, non è lei. Io ho paura che lei stando lì esce fuori per quello che è. Che schifo! Questa sta fusa di testa!”. Ricordiamo che a scrivere alla redazione del programma è stata proprio Natascia: “all’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi è cominciato a diventare giudicante. Vorrei che lui capisse che non faccio nulla di male ad essere me stessa”. Cosa succederà tra i due?

LEGGI ANCHE:

Giulia e Tommaso si baciano a Temptation Island?/ Sotto le coperte è successo qualcosa...Valentina e Tommaso di Temptation Island 2021/ La tradisce con la single Giulia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA