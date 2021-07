Temptation Island 2021, pagelle 1a puntata/ Tommaso già in ginocchio per Valentina

Gelosie, scatti d’ira e fortissime tentazioni nella prima puntata di Temptation Island 2021. Le nuove coppie guidate da Filippo Bisciglia fanno subito i conti con le proprie debolezze. E con decisioni importanti da prendere al volo. Per alcune di loro, addirittura, il bivio pare essere già dietro l’angolo. Per altre, invece, la strada da fare a Temptation è ancora lunga. Dunque rivediamo insieme le coppie di questa edizione e proviamo a giocare con le pagelle e i voti ai protagonisti, tenendo conto dell’apporto al programma ma anche e soprattutto della sintonia sentimentale. Partiamo dalla coppia che secondo noi può regalarci grandi soddisfazioni in questa edizione del programma, quella formata da Tommaso e Valentina. Lui vent’anni più giovane, è gelosissimo di lei e delle sue generose curve. Vorrebbe farle indossare un abbigliamento più casto per Temptaton, ma lei giustamente non vuole rinunciare a sentirsi donna desiderabile. E così, quando Tommaso la vede in bikini nel villaggio delle fidanzate, perde la testa, accecato dalla gelosia. Simpaticissimi entrambi ma come coppia necessitano di più equilibrio. Voto 6.

Temptation Island 2021, le pagelle con voti alle coppie

Un’altra coppia potenzialmente interessante è quella formata da Ste e Claudia. Anche se a differenza di Tommaso e Valentina, i due sembrano aver problemi sentimentali ben più seri. Lui grazie a Temptation Island scopre finalmente quel che passa davvero per la testa di Claudia. Sono pensieri tutt’altro che lusinghieri e che lo spingono a scagliarsi violentemente contro un pouf situato all’interno del suo villaggio. Voto coppia 4. Floriana e Federico fanno ancora peggio. Ma le responsabilità, in questo caso, sono quasi tutte del ragazzo, che esprime un disprezzo davvero ingiustificato nei confronti di colei che dovrebbe essere la sua dolce metà. Lei invece sembra vedere qualcosa di positivo in loro e forse il suo errore è proprio questo. Cambieremo idea? Per ora non ci siamo: voto 3. Non vediamo futuro nemmeno per Manuela e Stefano: lui si è fatto beccare con le mani nella marmellata e non sembra affatto essersi pentito. Lei dice di averlo perdonato ma in realtà è ancora sul piede di guerra. La domanda sorge spontanea: perché stanno ancora insieme? Voto 2.

Temptation Island 2021, top e flop prima puntata

Jessica e Alessandro sembrano vivere in due mondi diversi. Ma forse, in fondo, non sono poi così lontani. Anche se nel corso della prima puntata di Temptation Island 2021 emerge tutt’altro. I modi rozzi di Alessandro di certo non esaltano la storia d’amore con Jessica. A detta di lei, lui è diventato un pantofolaio. Il problema è che Alessandro ne va orgoglioso e non dà importanza al parere della sua fidanzata. Da parte di entrambi non sembra ci sia una reale volontà di venirsi incontro. Ma basterebbe poco per ricucire un rapporto spento. Voto 4. Natascia e Alessio sono ancora da scoprire, nel senso che nella prima puntata sono stati un po’ più nascosti, ma anche i più lineari. Non molto intriganti per quanto riguarda le dinamiche del programma. Ma è ancora presto per bocciarli o promuoverli da qualsiasi punto di vista. Voto 5.

