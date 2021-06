Natascia e Alessio, coppia Temptation Island 2021/ Lei: “era l’uomo perfetto, ma…”

Chi sono Natascia e Alessio di Temptation Island?

Natascia e Alessio sono una delle coppie di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Tra le sei coppie ufficiali di questa nona edizione c’è anche quella composta da Natascia Zagato e Alessio Tanoni: lei ha 31 anni e lavora come estetista, mentre lui ne ha 24 anni e lavora come operaio. Sono fidanzati da due anni e mezzo e da circa 12 mesi hanno deciso di convivere a Potenza Picena, in provincia di Ancona, dove lei ha una casa. A scrivere alla redazione del programma è stata proprio Natascia come ha raccontato nel video di presentazione: “Sono Natascia, ho 31 anni e sono fidanzata con Alessio da 2 anni e mezzo e conviviamo a casa mia da un anno e mezzo. Scrivo io a Temptation Island perché all’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato ad essere molto giudicante nei miei confronti e vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa”.

Natascia ha anche aggiunto: “lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così”.

Natascia e Alessio a Temptation Island 2021: “lei non sta lottando più nella relazione”

Aria di crisi tra Natascia e Alessio di Temptation Island 2021. Anche il fidanzato Alessio è consapevole che qualcosa è cambiato nel loro rapporto visto che nel video di presentazione ha raccontato: “s è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia”.

Non solo, Alessio di Temptation Island ha anche aggiunto: “mi rendo conto che lei non sta lottando più nella relazione, lei comunque ha perso un po’ le speranze, lei non si rende conto quanto mi trascuri in alcune circostanze. Sì, è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia”. Dal canto suo Natascia ha replicato: “lo trascuro perché lui mi ha giudicata tanto e io ho messo un muro”.

