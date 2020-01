Nathael Julan, morto il calciatore del Guingamp/ Il 23enne deceduto dopo un incidente

E’ morto Nathael Julan, giovane calciatore del Guingamp. Il classe 1996 aveva subito un gravissimo incidente stradale lo scorso 30 dicembre, e in queste ore è deceduto per via delle ferite riportate. Meno di una settimana fa il ragazzo si trovava a bordo della sua auto, e stava rientrando a casa dopo la sessione di allenamento pomeridiana del club francese che milita in Ligue 2, l’equivalente della nostra Serie B. Per cause ancora da accertare, a Pordic ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada. Soccorso in condizioni disperate, il giovane è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove però è deceduto a seguito di un’agonia di qualche giorno. A darne notizia è stato lo stesso Guingamp, che attraverso i propri social ha pubblicato una breve nota, annunciando altresì la sospensione di tutte le attività previste per la giornata di oggi.

NATHAEL JULAN È MORTO: LA NOTA DEL GUINGAMP

“Il club ha avuto l’immenso dolore di apprendere, questo pomeriggio, la morte del suo giocatore Nathael Julan – si legge sulla pagina ufficiale Twitter della selezione di calcio francese – in questo tragico giorno, tutti i membri del club si uniscono per inviare le loro tristi condoglianze alla famiglia di Nathael”. Julan, classe 1996, era cresciuto nelle giovanili del Le Havre, squadra con cui aveva vissuto un’ottima stagione durante il campionato 2016-2017. In seguito era quindi approdato nel Guingamp, che all’epoca militava in Ligue 1. Nella stagione 2018-2019 il passaggio in prestito presso la compagine del Valenciennes, quindi il ritorno al Guingamp in Ligue 2. Punta centrale di buone prospettive, originario della Guadalupa, sembrava destinato ad una buona carriera, e invece si è spento prematuramente.

