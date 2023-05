Nathaly Caldonazzo contro Andrea Lo Cicero: “Sei un falso”/ “Ilary fai vedere i filmati”

Nathaly Caldonazzo, duro sfogo contro Andrea Lo Cicero

Nathaly Caldonazzo non concede sconti a nessuno sull’Isola dei Famosi 2023 e, al quieto vivere, preferisce dire tutto ciò che pensa, anche a costo di scontrarsi con gli altri concorrenti. Nelle scorse ore, così, la showgirl ha discusso furiosamente con Andrea Lo Cicero con cui, non solo non riesce ad andare d’accordo, ma di cui non si fida affatto. Nathaly ha accusato Lo Cicero di aver sparlato alle spalle di Marco Mazzoli affermando di non credere all’essere vegano dello speaker radiofonico. “Sei il più falso della storia, ieri per venti minuti hai sparlato. Hai parlato male di Marco Mazzoli e ti devi vergognare“, le parole della Caldonazzo.

Lo sfogo di Nathaly, tuttavia, non si è fermato a questo. Secondo Nathaly, tutto ciò che Andrea sta facendo sull’Isola dei Famosi avrebbe un obiettivo: quello di sminuire gli altri concorrenti “Per fortuna c’erano le telecamere così lunedì riderò. Ilary ti prego fai vedere i video in puntata. […] Io sono una soubrette che non si inc**a nessuno? Ascolta, io faccio teatro da 30 anni”, ha aggiunto.

Le parole di Nathaly Caldonazzo

Dopo essere tornata in gruppo, Nathaly Caldonazzo non ha affatto cambiato atteggiamento e continua ad essere schietta e diretta nei confronti di tutti gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. La showgirl, sin dalle prime ore di permanenza in Honduras ha mostrato insofferenza nei confronti di Andrea, ma nel mirino della showgirl sono finiti anche gli altri concorrenti, in particolare coloro che non si espongono per il quiete vivere.

“La falsità regna sovrana, a me queste cose fanno vomitare. E poi mi dà fastidio che gli altri fanno le banderuole. Tutti si lamentano e poi però stanno con lui. Anche Corinne, siamo sempre andate d’accordo, ha sempre preso posizione e adesso vedo che per il famoso ‘quieto vivere’ va dove tira il vento. Io me ne frego, a me del quieto vivere non importa nulla!”, lo sfogo della Caldonazzo.

