Nathaly Caldonazzo ha un fidanzato, rivelazione al GF VIP/ “Per anni non ci siamo sentiti ma…”

Nathaly Caldonazzo rivela di non essere single. Proprio qualche giorno fa, Nathaly ha ricevuto un aereo da parte di un uomo misterioso. Gli altri inquilini della casa sono rimasti spiazzati e hanno cominciato a porle delle domande sulla sua situazione sentimentale. D’altronde Nathaly aveva sempre ammesso di essere single. La Caldonazzo ha però rivelato di frequentare un uomo anche se non ha voluto svelare la sua identità: “Ci conosciamo da tantissimo tempo ma non abbiamo mai avuto una storia. Per anni non ci siamo neanche sentiti ma lui ha sempre detto che mi ha sempre amato”. Poi ha lasciato intendere che prima del suo ingresso nella casa ci sarebbe stato qualcosa con questo uomo. Nathaly rivela: “Sono pazza della sua follia. Io voglio un uomo così, che dimostra che ti ama e che ti vuole”.

Nathaly Caldonazzo vs Sonia Bruganelli/ GF Vip: "Acida", "gli aerei me li pago io..."

Delia Duran è interessata e curiosa le chiede: “E’ la tua anima gemella?”. Nathaly conferma: “Non lo vedo nel futuro ma penso che una parte di noi si amerà per tutta la vita. Per anni non ci siamo visti, solo qualche messaggio di tanto in tanto”. L’attrice sembra non voglia sbilanciarsi di più né rivelare altre informazioni e dipinge il loro amore come una storia impossibile; è sicura, infatti, che nonostante i sentimenti che nutrono l’uno per l’altro, tra loro non potrà mai esserci una relazione seria e sa che prima o poi entrambi conosceranno altre persone continuando ad amarsi senza pretese.

Valeria Marini, scuse a Nathaly Caldonazzo/ Gf Vip, lei sbotta: "Nemmeno mi salutavi"

Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli dividono la casa del Grande Fratello Vip

Nonostante sia entrata solo da poche settimane, Nathaly Caldonazzo è riuscita nell’impresa, imponendosi come nuovo punto di riferimento all’interno del programma. Dopo pochi giorni di permanenza l’attrice è stata subito al centro di alcune discussioni, in particolare con Valeria Marini e Katia Ricciarelli. La verve e la schiettezza della donna hanno generato subito scontri e dissapori, alimentando ulteriormente le dinamiche del programma. Proprio nel corso della trentaquattresima puntata del reality la showgirl è stata una delle assolute protagoniste. La puntata si è aperta proprio con la chiara spaccatura creatasi all’interno della casa, quasi capeggiata dalla Caldonazzo da una parte e Katia Ricciarelli dall’altra. Il presentatore ha quindi mostrato una clip riassuntiva di vari confessionali con il parere di diversi partecipanti proprio sulla questione, aprendo un nemmeno troppo pacato dibattito. In primis Nathaly ha sottolineato di aver iniziato a scambiare diversi sorrisi con la Ricciarelli, ma quest’ultima l’ha subito incalzata spiegando di non dimenticare il trattamento subito. Il discorso poi si è spostato sul rapporto della showgirl con Manila Nazzaro.

Nathaly Caldonazzo Vs Valeria Marini/ "Ancora vuole fare la prima donna, basta!"

Nathaly Caldonazzo ha infatti asserito di aver notato una certa antipatia della donna nei suoi confronti, senza trovare una reale ragione. L’ex Miss Italia ha spiegato di non aver nessun pregiudizio nei suoi confronti, ricordando la grande e affettuosa accoglienza nel momento del suo ingresso. Ha inoltre specificato che anche fuori dalla casa tra le due il rapporto era molto più intenso, ma qualcosa all’interno della casa è cambiato. Nathaly ha voluto sottolineare di non aver nulla contro la Nazzaro e di non essere per nulla sua la volontà di raffreddare i rapporti. A grande sorpresa Nathaly Caldonazzo è stata scelta da Adriana Volpe come immune, accedendo alla nomination in maniera segreta scegliendo di fare il nome della coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis. La motivazione è stata chiaramente relativa ai dissapori con la donna. Una volta terminata la diretta l’attrice non si è messa in evidenza per ulteriori questioni, dimostrandosi piuttosto calma e ben disposta nei confronti dei componenti della casa. Per ora il giudizio del pubblico sembra molto positivo per Nathaly, come dimostrato dal televoto della scorsa settimana che l’ha premiata con il titolo di preferita del pubblico. Nella prossima puntata verrà sicuramente riaperto l’argomento sulla spaccatura all’interno della casa con lei a rappresentare la fazione opposta alla Ricciarelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA