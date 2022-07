Nathaly Caldonazzo: “L’incidente mi ha cambiato la vita”/ “Mia figlia me la sogno…”

Nathaly Caldonazzo e l’incidente stradale

Nathaly Caldonazzo, insieme ad altre 20 persone, ha deciso di scrivere al Presidente Mattarella per chiedere maggiore attenzione sulle difficoltà vissute dalle vittime di incidenti stradali. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, la Caldonazzo che così ricordato il terribile incidente in cui restò coinvolta nel 2018 a Roma. Un incidente che ha lasciato delle conseguenze alla showgirl che racconta come, oggi, la sua vita, sia totalmente cambiata dopo quel sinistro.

“Sono claudicante tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità. Non posso più fare musical, nè correre nè essere testimonial di costumi da bagno o di vestiti corti perchè giro costantemente con il ginocchio fasciato. E sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di un’assistenza tutto il giorno”, racconta la Caldonazzo che, oggi, si fa aiutare da una signora che ha sempre collaborato in casa.

L’estate di Nathaly Caldonazzo

Tra tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6, la Caldonazzo continua ad avere rapporti con Antonio Medugno e con Katia Ricciarelli con la quale ci sono “in ballo dei progetti musicali“, svela a Tv Sorrisi e Canzoni. La showgirl, dunque, si prepara a vivere un’estate tranquilla anche se difficilmente riuscirà a concedersi una vacanza con la figlia Mia.

“Mia figlia me la sogno. Ormai lei parte con il fidanzato. Cerco di non essere una mamma assillante per non toglierle serenità. La nostra famiglia solo da me e da lei purtroppo…”, ammette. In passato, Nathaly sognava la famiglia del Mulino Bianco. Oggi, invece, ha un’altra visione: “Se avrò in futuro l’occasione di crearne una non mi interesserà più nelle modalità in cui la sognavo allora”.

