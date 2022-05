Nathaly Caldonazzo, “Lulù soffre per Manuel”/ “Ho bloccato Barù su Instagram…”

Nathaly Caldonazzo e il retroscena su Barù Gaetani: “L’ho bloccato su Instagram…”

Nathaly Caldonazzo torna all’attacco. La showgirl è stata intervistata nel programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada di Miceli e ha rotto il silenzio su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Nathalie Caldonazzo è dapprima intervenuta parlando del rapporto tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. La showgirl è rimasta spiazzata dalla rottura tra i due e a tal proposito ha raccontato di aver sentito in questi giorni Lulù. Nathalie ha confidato che Lulù starebbe soffrendo molto e spera che il nuotatore e la ragazza possano tornare insieme: “Io vivendo dentro la casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo. Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme”.

Nathaly Caldonazzo/ "Io vittima di violenza psicologica, alcuni uomini..."

La showgirl ha poi parlato di Barù Gaetani. All’interno della casa Nathaly Caldonazzo ha spesso lanciato delle frecciate a Barù che alcune volte è rimasto seccato dalle provocazioni della showgirl. La Caldonazzo ha dichiarato di aver bloccato Barù sui social dopo aver notato che non era stata invitata all’inaugurazione de suo ristorante: “Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona”.

NATHALY CALDONAZZO CHOC SUL PADRE MARIO/ "Violenza fisica contro mia madre, io..."

C’è del tenero tra Nathalie Caldonazzo e Antonio Medugno? Lei smentisce ma…

Nathaly Caldonazzo è poi intervenuta in merito alla liason con Antonio Medugno. I due protagonisti del Grande Fratello Vip erano stati beccati assieme mano nella mano a Napoli. “Una nostra fonte ci ha riferito di averli visti mano nella mano per le vie di Napoli. In effetti, nelle IG stories sembravano parecchio intimi”, si legge su Very Inutil People. “Finalmente con lei”, ha scritto Antonio Medugno su un selfie scattato in compagnia di Nathaly Caldonazzo, che ha ripostato un tiktok di lui, in cui si abbracciano e cantano Abbracciame. Come è noto proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 i due hanno stretto una bellissima amicizia, che prosegue ancora oggi. In molti però notando le immagini hanno insinuato il dubbio che tra loro ci potesse essere qualcosa in più dell’amicizia.

Fidanzato Nathaly Caldonazzo/ Dall'amore per Massimo Troisi al tradimento di Andrea Ippoliti

Nathaly Caldonazzo è intervenuta durante il programma Non succederà più smentendo il flirt con Medugno: “Antonio è un amore, non c’è del tenero, ma come si fa. È troppo piccolo, ogni tanto chiacchieriamo sui social”. Dichiarazioni che hanno suscitano però delle perplessità visto che la frequentazione non è limitata solo a qualche scambio di messaggi. Dal canto suo Medugno aveva dichiarato tempo fa di non pensare di avere delle chances con la Caldonazzo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA