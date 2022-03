Nathaly Caldonazzo, Reality? “Traumatici”/ Al GF il “Giuda” della sua vita

Nathaly Caldonazzo ospite di Isola party e ha definito le sue esperienze all’interno dei diversi reality a cui ha partecipato come “traumatici”. La donna, oltre al Grande Fratello Vip, ha partecipato all’Isola dei famosi e a Temptation Island: “Tutte e tre le esperienze mi hanno traumatizzato. L’isola è stata tosta, è molto faticoso. Non ho resistito, tre settimane e ho tirato il peggio di me. Ero intollerante ad ogni cosa”.

Su Temptation Island la donna ha rivelato come quell’esperienza si sia rivelata traumatica a causa dei comportamenti di Andrea Ippoliti. Secondo la donna l’esperienza meno traumatizzante di tutte e tre è stata proprio quella al Grande Fratello Vip: “Con Antonio ho legato molto, c’è una bellissima empatia e amicizia, è arrivato proprio nel momento giusto”.

Nathaly Caldonazzo ferita da un ex compagno al GF

Nathaly Caldonazzo ha commentato le nuove regole dell’Isola dei Famosi ipotizzando con quale concorrente avrebbe scelto di fare coppia: “Uno con cui proprio no è Alessandro Basciano, che poi prima della discussione avevamo un buon rapporto. È stato un po’ il mio Giuda della mia vita. Sai quelle persone che ti pugnalano alle spalle senza nessun motivo? È questa la cosa più deludente.”

Nathaly Caldonazzo, ricordando la sua esperienza all’Isola dei famosi, ha detto affermato come ricordo più bello della sua esperienza sia stato quando, in compagnia di Giacomo Urtis andavano alla ricerca di piante da mettere come aloe e su una sua futura partecipazione al programma ha rivelato: “Non mi dispiacerebbe fare di nuovo questa avventura con mia figlia, chissà”.

