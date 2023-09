Nayra Garibo chi è, compagna Francesco Sarcina/ “Non le interessava la notorietà, si è innamorata…”

Nayra Garibo, chi è la fidanzata di Sarcina e madre della piccola Yelaiah

Francesco Sarcina è fidanzato con Nayra Garibo, modella messicana, dal 2019 dopo la separazione del cantante da Clizia Incorvaia. Francesco e Clizia si sono sposati nel 2015 e, nello stesso anno, sono diventati genitori di Nina. Il frontman de Le Vibrazioni aveva già un figlio, Tobia, nato da una precedente relazione.

Oggi, il cantante è ancora felice tra le braccia di Nayra che gli ha regalato la gioia di diventare di nuovo padre. A dicembre 2021 è nata la piccola Yelaiah: “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà e’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita” annunciava Sarcina sui social.

Francesco Sarcina racconta come ha conosciuto la compagna Nayra Garibo

Il leader de Le Vibrazioni, ai microfoni del settimanale Di Più Tv, ha svelato come ha conosciuto l’attuale compagna Nayra Garibo, modella messicana: “Eravamo in Messico e lei non sapeva neppure chi fossi, si è innamorata dell’uomo, non del cantante, non le interessava la notorietà. Questo è stato bellissimo”.

La modella si è innamorata perdutamente del cantante e ha deciso di trasferirsi a Milano, dove attualmente vive con Francesco Sarcina. La coppia ha una notevole differenza d’età, lui 45 e lei 25, ma questo non sembra aver mai rappresentato un problema. Dall’amore con Nayra è nata la terza figlia del cantante, la piccola Yelaiah, mentre gli altri due figli sono nati da precedenti relazioni.

