Nayra Garibo, compagna Francesco Sarcina/ Lui: “non sapeva nemmeno chi fossi, poi…”

Nayra Garibo, ecco chi è la compagna di Francesco Sarcina, conosciuta per caso in vacanza: “Quando mi ha visto non sapeva nemmeno chi fossi”

Forse non tutti sanno che il cantante Francesco Sarcina è legato ad una modella messicana di nome Nayra Garibo, ormai da quasi un paio di anni. Lei ha venticinque anni ed è innamoratissima del cantante, con cui ha messo al mondo la piccola Yelaiah nel 2021. Per il frontman delle Vibrazioni, Yelaiah è la terza figlia dopo Tobia, avuto circa quindici anni prima da una storia giovanile, e Nina, arrivata dalla storia d’amore poi naufragata con l’influencer Clizia Incorvaia.

Nayra Garibo, fidanzata Francesco Sarcina/ Lui: "non le interessava la notorietà"

Nel corso di una intervista rilasciata al magazine settimanale Di Più Tv, il cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha raccontato qualcosa in più sul conto della sua dolce metà Nayra, dicendo che il colpo di fulmine è stato improvviso e soprattutto inaspettato. Il primo incontro, secondo quanto raccontato dal cantante, sarebbe avvenuto in vacanza: “Eravamo in Messico e lei non sapeva neppure chi fossi, si è innamorata dell’uomo, non del cantante, non le interessava la notorietà. Questo è stato bellissimo”.

Francesco Sarcina, ex Clizia Incorvaia/ "Se non fosse per mia figlia non la vedrei"

Francesco Sarcina e la storia d’amore con Nayra, mamma della piccola Yelaiah: “La vita mi ha sorpreso”

Così, dopo essersi innamorata di Francesco Sarcina, Nayra ha lasciato il Messico e si è trasferita a Milano, dove attualmente vive con Francesco Sarcina. La differenza d’età tra i due, lei 25 anni, lui 45, non sembra aver mai rappresentato un problema per la coppia. In più, il frontman delle Vibrazioni ha spiegato che essendo padre di 3 figli, avuti da tre persone diverse, si impegna profondamente per tenerli insieme e farli andare d’amore e d’accordo.

“E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà e’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”, le splendide parole di Francesco Sarcina pubblicate dopo la nascita di Yelaiah. Ricordiamo, per quanto riguarda la sua compagna Nayra, che lavora anche come fashion stylist, fashion designer e che è anche consulente di immagine, almeno secondo quanto afferma nella breve descrizione postata nella bio del suo profilo Instagram.

Francesco Sarcina: "Ero un puttani*re"/ "Sesso anche con 3 o 4 donne al giorno e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA