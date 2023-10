NCIS: Hawaii 2/ Anticipazioni puntata 5 ottobre 2023: Tennant affronterà un grande pericolo…

NCIS: Hawaii 2, in arrivo una nuova esilarante puntata su Rai 2

NCIS: Hawaii 2 è una serie poliziesca, spin-off di NCIS che vedrà una nuova puntata proprio domani, giovedì 5 ottobre 2023. La serie, molto gettonata in America, è arrivata anche in Italia e racconta le gesta di una squadra di agenti del servizio investigativo criminale navale. Il team lavora per Pearl Harbor ed è guidata dalla solida professionalità dell’agente speciale Jane Tennant.

Nella puntata precedente la squadra ha dovuto affrontare un caso molto delicato. Vince Cooper, contabile del miliardario Dante Reeves, viene brutalmente ucciso in circostanze misteriose. Ad essere testimone diretta dell’omicidio la sua escort, Adriana Velazco, con cui l’uomo aveva un rapporto molto confidenziale. Il team ha protetto Adriana che…

NCIS: Hawaii 2 anticipazioni della puntata “Volo Pericoloso”

Nell’episodio Volo Pericoloso, in onda domani sera su Rai 2 alle 22:00, Tennant interroga il detenuto Laird Harriman durante il suo trasferimento da Maui a O’hau. La situazione diviene piuttosto pericolosa, infatti, il detenuto finge una crisi diabetica e dirotta l’aereo.

L’aereo si schianta ferocemente sul terreno. Nel frattempo, Jesse e il resto della squadra hanno il compito di indagare sui motivi per i quali Tennet abbia deciso di interrogare proprio il criminale in questione. Riuscirà il detective e i passeggeri a cavarsela dopo lo schianto?

NCIS: Hawaii 2, ci sarà la stagione 3? Ecco le ultime notizie

Data la notevole risonanza e il successo ottenuto, la serie è stata rinnovata anche per la terza stagione. Quando vedrà la luce, però, non è dato sapere. A causa delle proteste che hanno portato allo sciopero degli sceneggiatori, le riprese stanno subendo consistenti ritardi. E’ possibile che gli attori tornino sul set agli inizi del 2024, ma tutto dipende da quando si risolveranno le controversie legate agli scioperi.











