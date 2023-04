NDG: “Amici? Ha capito come vivere al meglio il mio lavoro”/ “Le parole di Maria…”

NDG dopo Amici 2023

Nicolò De Girolamo, in arte NDG, è stato un protagonista di Amici 2023. Il giovane rapper è arrivato nella scuola di Maria De Filippi dopo aver ottenuto un successo da 30 milioni di stream con il brano Panamera. Nonostante il successo, tuttavia, c’è stato un momento in cui ha pensato di abbandonare la musica. “Volevo abbandonare la musica perchè non è che non sentivo l’esigenza di scrivere, ma non la vivevo bene. In quel periodo stavo molto male, ho avuto una fase depressiva molto forte, dovuta a vari fattori, non solo per la musica. Non trovavo più stimoli, stavo male”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Superguidatv.

NDG, però, non ha mai mollato e ha ritrovato la voglia di fare musica fino ad approvare nella scuola di Amici. “Con Amici ho capito che avere degli obiettivi, non ti fa avere delle paranoie. Ho capito come vivere al meglio il mio lavoro e la mia carriera”, ha aggiunto il rapper che ora sogna di esibirsi davanti ad una grande folla.

NDG e le parole di Maria De Filippi ad Amici 2023

Importante per il percorso di NDG nella scuola di Amici 2023 è stata la presenza di Maria De Filippi. La conduttrice rappresenta un punto di riferimento per tutti gli allievi che cerca di aiutare anche nei momenti difficili. A tal proposito, il rapper racconta di aver incontrato in Maria una persona con una “grande umiltà e umanità. La sua professionalità mi ha insegnato tantissimo. Riesce con poche parole a segnarti nel profondo, è una cosa che le ho anche scritto. Le sue parole mi hanno colpito così tanto da mettermi in crisi in maniera positiva, mi ha fatto crescere tanto come uomo”.

Infine, ha svelato il suo sogno: “Adesso stiamo organizzando un piccolo tour per l’estate, stiamo lavorando a nuovi pezzi. Tra i sogni beh, c’è sicuramente il palco dell’Ariston, quello non sarebbe male. Sogno di fare concerti sempre più grandi”, ha raccontato a Superguidatv.











