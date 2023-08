NDG: “Amici? Mi ha fatto rinascere”/ “Maria De Filippi mi ha fatto capire i miei limiti e…”

NDG e l’esperienza ad Amici

NDG, uno degli allievi dell’ultima edizione di Amici vinta da Mattia Zenzola, si è raccontato ai microfoni di “Dimmi di te”, il format di Lorella Cuccarini che, nella scuola più famosa d’Italia, ricopre il ruolo di insegnante di canto riuscendo ad instaurare un rapporto speciale con i propri allievi. Nel corso della lunga chiacchierata con Lorella Cuccarini, NDG ha spiegato di aver tratto il meglio dall’esperienza vissuta ad Amici che lo ha aiutato ad avere maggiore consapevolezza del suo talento e a capire cosa vuole fare davvero in futuro.

“E’ stato bellissimo fare Amici, mi ha dato modo di rinascere. Amici è stata una idea per poter ricominciare e per farmi conoscere, prima Nicolò e poi Ndg. Prendere il banco è stato assurdo e ancora di più la maglia del serale. Ho dato il meglio di me e sono contento della puntata in cui sono uscito. Le cose che mi hanno fatto più male sono state le cose che ho sentito in casetta e anche la mancanza della mia famiglia, dei miei amici. Quello mi è mancato più di tutto. L’emozione più bella è stata l’amicizia e il legame che ho creato con le persone con cui ho lavorato, poi la puntata del serale e anche l’uscita del singolo”, le parole del rapper.

Il rapporto con Maria De Filippi

Fondamentale per il percorso nella scuola di Amici, per la crescita di NDG, è stato il rapporto con Maria De Filippi, capace di individuare i punti di forza di ciascun allievi spronandoli a migliorarsi e a superare anche paure e angosce ed è ciò che è accaduto con lo stesso NDG.

“Maria è una grande donna. Io ho una madre che molto diversa lei ma lei è stata un altro tipo di madre. Mi ha fatto capire i miei limiti e su cosa devo lavorare fuori. Alcune cose mi sono arrivate come uno schiaffo educativo…”, ha concluso il rapper che è riuscito a conservare il meglio dell’avventura vissuta nella scuola.

