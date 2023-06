NDG, chi è il cantante di Amici 2023/ Il disco d’oro prima del talent e il passato da ballerino

NDG, il percorso “controverso” ad Amici 2023 fino al Serale

Sembra quasi superfluo dover sottolineare quanto Amici di Maria De Filippi, ogni edizione, riesca ad incollare al piccolo schermo milioni di appassionati. Complici del successo del format anche i tanti talenti che accedono ai banchi della scuola di Canale 5, al netto di alti e bassi che definiscono un percorso. Protagonista in tal senso è stato NDG, pseudonimo di Nicolò Di Girolamo. L’avventura del giovane ad Amici 2023 non è stata tra le più lineare, ma in ogni caso è riuscito ad imporre la sua firma arrivando al Serale.

NDG – alias Nicolò Di Girolamo – è riuscito a superare le fasi cruciali di Amici 2023, approdando alla difficile sfida del Serale. Prima di riuscire nell’intento, il giovane è stato spesso nell’occhio del ciclone per questioni di condotta. Tra provvedimenti per disordine, atteggiamenti superficiali e poca dedizione allo studio, NDG ha visto più volte quasi sfumare il sogno di arrivare al Serale. Alla fine però, ha dimostrato di avere a cuore quella maglia nonostante sia poi risultato tra i primi eliminati.

NDG, 30 milioni di stream prima di entrare ad Amici 2023 con Panamera

Non molti sanno che NDG – pseudonimo di Nicolò Di Girolamo – è entrato nella scuola di Amici 2023 con una carriera musicale già piuttosto avviata. Il rapper romano infatti aveva iniziato a muovere i primi passi nella musica che conta ancora prima di accedere alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Come riporta Fanpage, era infatti riuscito a raggiungere la soglia di 30 milioni di stream con il singolo Panamera; il videoclip presente su Youtube ha invece raggiunto ben 5 milioni di views.

Il successo clamoroso di Panamera ha consentito ad NDG di aggiudicarsi a soli 20 anni il disco d’oro, decidendo poi di tentare di alzare ulteriormente l’asticella partecipando ad Amici 2023. Altra curiosità su Nicolò Di Girolamo riguarda sempre i suoi trascorsi artistici; il giovane romano infatti non ha sempre avuto come unica passione quella del canto. Da giovane infatti pare aspirasse a diventare ballerino, ma i successi non gratificanti lo hanno poi portato a cercare una strada differente. Il nome d’arte invece è semplicemente l’assemblaggio delle iniziali del suo nome.

