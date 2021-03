Nedved furioso dopo eliminazione Juventus/ Video Prende a calci tabellone…

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, non ha preso bene l’eliminazione della squadra di Andrea Pirlo dalla UEFA Champions League, avvenuta nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 marzo 2021, per mano del Porto, avversario certamente alla portata dei bianconeri e contro cui ci si attendeva un risultato finale ben diverso da quello maturato nei 180 minuti della duplice sfida. Al termine della gara di ritorno, terminata ai tempi supplementari, di fronte all’esultanza della compagine lusitana l’ex centrocampista ceco, accecato dalla rabbia, ha preso a calci un tabellone dell’UEFA posizionato a bordo campo e sul quale campeggiava la scritta “Respect”.

D’altro canto, in casa Juventus tutti erano convinti di poter ribaltare il ko per 2-1 subito all’andata a Oporto e dopo la doppietta di Federico Chiesa, assoluto trascinatore della Vecchia Signora e l’espulsione di Taremi per doppia ammonizione, numerosi tifosi bianconeri pregustavano già il lieto fine, ma un pizzico di sfortuna (palo dello stesso Chiesa a porta sguarnita e traversa di Cuadrado al 93′) e alcune decisioni arbitrali decisamente controverse hanno tenuto in corsa il Porto, che ha poi colpito nel secondo tempo supplementare.

NEDVED FURIOSO DOPO L’ELIMINAZIONE DELLA JUVENTUS

Pavel Nedved, d’altro canto, è letteralmente ossessionato dalla Champions League, trofeo mai vinto in carriera e verso il quale non ha potuto tentare l’assalto finale nella finale di Manchester del 2003 contro il Milan ha causa della squalifica rimediata in semifinale contro il Real Madrid. Lui più di chiunque altro, dunque, sa bene come per la Juventus mettere le mani sulla Coppa dalle Grandi Orecchie rappresenti da sempre un qualcosa che non si discosta di molto dall’ossessione, considerate le numerose finali perse, talvolta davvero immeritatamente. Certo è che la compagine torinese è reduce da due eliminazioni consecutive agli ottavi di finale della competizione continentale (l’anno scorso per mano del Lione, quest’anno, appunto, del Porto: non certo squadroni…) e, nonostante la presenza di Cristiano Ronaldo in rosa pare non riuscire a svoltare in Europa. Ora non resta altro da fare che concentrarsi sulla Serie A, dove la vetta sembra irraggiungibile (-10 dalla capolista Inter), ma l’operazione rimonta è aritmeticamente ancora possibile, e sulla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.





