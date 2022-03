Negoziati Russia-Ucraina, ultime notizie/ Bozza piano pace: 15 punti, caos neutralità

LE ULTIME NOTIZIE SUI NEGOZIATI DI PACE RUSSIA-UCRAINA

Dopo tre settimane di guerra tra Ucraina e Russia qualcosa si muove sul fronte dei negoziati di pace: al di là dei round – ormai arrivati al quarto “blocco” di colloqui – tra le delegazioni di Kiev e Mosca, a determinare un vero passo avanti sono le mosse del Presidente Zelensky e dell’omologo Putin assieme ai tentativi di mediazione avanzati da Israele, Turchia, Vaticano, Cina e Svizzera.

Putin: “non voglio occupare Ucraina”/ “Occidente con Russia come pogrom contro ebrei”

Con un editoriale apparso sul “Financial Times”, emerge oggi – all’indomani della dichiarazione di Zelensky sul «non ingresso dell’Ucraina nella Nato» – la prima bozza di accordo di pace stilata in 15 punti: «Ucraina e Russia hanno fatto progressi significativi», si legge nella bozza in mano al FT, confermato anche dalle dichiarazioni di Mosca e Kiev circa il significativo «passo avanti» sul fronte diplomatico. Il piano include il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe in cambio della neutralità dell’Ucraina, con tanto di limite anche alle proprie forze armate. La proposta in mano al Governo Uk sarebbe stato discussa già lo scorso lunedì nei negoziati in videoconferenza tra le parti e implicherebbe questi due punti sostanziali: la rinuncia dell’Ucraina di entrare nella Nato (da cui dunque il discorso fatto il 15 marzo da Zelensky) e in cambio la protezione di alleati come Regno Unito, Stati Uniti e Turchia. Secondo le fonti del “Financial Times” possibili terreni di scontro sarebbero sia le “garanzie occidentali” per la sicurezza dell’Ucraina, sia il riconoscimento di Kiev ai territori occupati dalla Russia dal 2014 in Donbass e Crimea.

Russia in default? Oggi scade debito/ Cosa rischia Putin e cosa succede con il crollo

IL MODELLO DI NEUTRALITÀ AUSTRIA O SVEZIA: IL NO DI KIEV

Stando a quanto riferito dal capo delegazione Mykhailo Podolyak al FT, «ogni accordo di pace dovrà comprendere che le truppe russe lascino in ogni caso tutto il territorio ucraino». In merito alla bozza di accordo di pace, la stessa Kiev frena gli entusiasmi: «Il Financial Times ha pubblicato una bozza, che rappresenta la posizione della parte russa. Niente di più. L’Ucraina ha e sue posizioni. L’unica cosa che confermiamo in questa fase è un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe e garanzie di sicurezza da un certo numero di paesi».

GUERRA IN UCRAINA/ 8 anni di Donbass e i 15mila morti che l'Occidente ha dimenticato

Anche da Mosca le dichiarazioni di rito in merito alla bozza frenano possibili rapide soluzioni per i negoziati: «è troppo presto per svelare qualsiasi tipo di possibile intesa fra Mosca e Kiev per risolvere il conflitto in Ucraina», spiega il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Qualcosa però c’è rispetto a qualche giorno fa, con il vero “ago della bilancia” che resta la questione della neutralità: in giornata Mosca aveva sostenuto di essere vicina all’accettazione di Kiev della neutralità geopolitica ucraina per il futuro prossimo, subito però smentita da Zelensky che invece ha rifiutato con forza il modello Austria o Svezia, «L’Ucraina rifiuta l’idea di una sua neutralità basata sul modello austriaco o svedese. Vogliamo garanzie di sicurezza assolute. Oggi siamo in uno stato di guerra diretta con la Russia, pertanto il modello di pace può essere solo ucraino». I due modelli sono stati resi noti da Mosca in merito alla possibilità di un accordo di pace con Kiev: capire cosa significano in termini “normali” questi due modelli è affare semplice. Per il ‘modello Austria’ si intende la neutralità ottenuta da Vienna nel 1955 che vietava in piena Guerra Fredda «l’ingresso in alleanze militari e la creazione di basi militari straniere sul territorio». Di contro però è comunque possibile interfacciarsi a relazioni economiche e geopolitiche con le forze occidentali: non solo, l’esercito austriaco venne mantenuto e mai smilitarizzato. Per quanto riguarda il ‘modello Svezia’ invece si tratta di un concetto di neutralità “smilitarizzata” con un proprio esercito: è nell’Unione Europea ma non è sotto la copertura militare dell’Alleanza atlantica, ovvero la Nato.

Zelensky says Ukrainian and Russian positions becoming more ‘realistic’ https://t.co/jQHLXR1tEf — Financial Times (@FT) March 16, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA