Negramaro, conferenza stampa Sanremo 2024: “Un’emozione tornare dopo 20 anni”/ “Conta solo la musica”

Sanremo 2024, Giuliano Sangiorgi e i Negramaro: 20 anni dopo l’errore

“Ricominciamo tutto”, canzone dei Negramaro a Sanremo 2024, parla di un periodo della vita dell’autore Giuliano Sangiorgi, ma anche del rapporto della band con il Festival di Sanremo, affrontato come Giovani nel 2005, eliminati da lì e poi, forti del successo, ma più tornati in gara. “Un emozione incredibile – dice Sangiorgi in conferenza stampa -, ce la siamo goduta. Venivamo da un trauma, quell’errore tecnico di 20 anni fa che ci aveva mandato fuori strada”.

Sempre in conferenza stampa Giuliano Sangiorgi – leader dei Negramaro, al Festival di Sanremo con la canzone “Ricominciamo tutto” – ha aggiunto:” Risvegliarci il giorno dopo con il numero uno nelle radio ci fa sperare; poi, però alla fine conta solo la musica, parliamo di numeri e marketing, ma poi conta suonare, il palco da cui ripartiremo con i santi: San Siro, San Nicola, San Diego Maradona”.

I Negramaro – in gara a Sanremo 2024 – in sala stampa hanno ricevuto il premio Lunezia per il testo del brano “Ricominciamo Tutto”, il quale sembra proprio pensato per gli stadi, meno per un teatro come l’Ariston. Un suono quindi che è un altro, un nuovo inizio: “Siamo contemporanei, proviamo a esserlo per resistere da 20 anni”. E la città di Sanremo, da cui erano fuggiti dopo quel trauma ventennale, oggi sembra “una piccola Las Vegas, una città viva e piena di musica, ha una dimensione che sarebbe bello proiettare anche in altre città. Ieri, per esempio, abbiamo fatto una jam session aperta, c’è una bellissima atmosfera. Speriamo poi di uscire un po’ di più la sera”. Ma non tutti, non Sangiorgi: “Io non posso, devo riposare la voce”.











