Nek chi è la moglie Patrizia Vacondio e le figlie Beatrice, Martina/ L’ammissione del tradimento

Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek?

Nonostante l’enorme successo, Nek ama vivere lontano dai riflettori la sua vita personale. Sappiamo che dal 2006 la moglie è Patrizia Vacondio, di origini di Sassuolo come il cantante. La donna ha 48 anni di età, solo un anno di differenza con il consorte. I due sono sposati da ormai quindici anni e il loro amore è forte e solido. I due si sono conosciuti per un fortuito caso del destino. Passeggiando nella via principale del loro paese d’origine, i loro occhi si sono incrociati e da quel momento non si sono più lasciati. Patrizia è appassionata di viaggi e pilates, come si deduce dal suo seguitissimo profilo Instagram. Non si conosce invece cosa fa di lavoro la moglie di Nek. Insieme i due hanno avuto una figlia, Beatrice, di 10 anni di età a cui il cantante ha dedicato tantissime canzoni. Nella loro vita c’è anche spazio per Martina, la figlia che la moglie Patrizia ha avuto prima di conoscere l’attuale marito. Recentemente il cantante ha ammesso un tradimento ma, a quanto pare, è già stato perdonato dalla moglie.

Nek, incidente alla mano/ "Mi sono tagliato con una sega circolare e non so se..."

Nek, chi è il celebre cantante, originario di Sassuolo?

Nek è soltanto il nome d’arte, ma all’anagrafe il cantante si chiama Filippo Neviani ed è uno dei cantanti più amati in Italia che ha tanto emozionato il suo pubblico in tutti questi anni. Tutti i suoi brani sono stati dei grandi successi e nonostante siano passati tanti anni, continuano a rimanere impressi nelle nostre menti ma soprattutto nei nostri cuori. E’ questo ad esempio il caso di “Laura non c’è” o ancora “E’ in te”, brani che hanno avuto un successo davvero straordinario. Il cantante nasce a Sassuolo il 6 gennaio 1972 e sin da quando era piccolo, ha dimostrato di essere appassionato alla musica.

LEGGI ANCHE:

Nek/ La moglie Patrizia Vacondio, tradimento e incidente: "Momenti complicati"NEK DUETTO CON MASSIMO RANIERI A SANREMO 2022/ Omaggio a Pino Daniele

© RIPRODUZIONE RISERVATA