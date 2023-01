Nek: “Patrizia è colonna della mia famiglia”/ “Non è facile stare con me”

Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, ha parlato sentimento che nutre per la sua Patrizia Vacondio nel corso di una intervista a Specchio. “Il grande motore dell’arte è l’amore. La maggior parte delle mie canzoni parlano di mia moglie o comunque ne è stata la mia musa ispiratrice. Dovrei darle la quota intera dei diritti d’autore (ride, ndr), è la verità! Se possibile, è ancora più centrale poi nella mia vita personale. È lei la colonna della casa e della famiglia. Ha una marcia in più”, ha raccontato.

Nek: "Incidente a mano mi ha cambiato, ora non mollo mai"/ "Rischiai di perdere dita"

La loro storia ormai è di lunga data. “Siamo sposati da 22 anni, insieme da 25. Per tre anni ci siamo, diciamo così, annusati”, ha ricordato. “Non era facile stare con una persona come me, che aveva tantissimi fan, soprattutto donne, che spesso volevano qualcosa di più: ha dovuto fare i conti con la gelosia e la possessività”.

Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ Dal tradimento al perdono, al sostegno dopo l'incidente alla mano

Nek: “Patrizia è colonna della mia famiglia”. Il matrimonio

Prima di incontrare Patrizia, il cantante Nek era un vero e proprio latin lover. “Ero adolescente e in fondo era giusto così”, ha ammesso. Dopo il fatidico incontro, tuttavia, molti aspetti sono cambiati. Al suo fianco c’è sempre stata lei, anche nei momenti più difficili.

Il matrimonio ha infatti col tempo rafforzato la loro unione. “Il desiderio di sposarci è nato spontaneamente, in modo del tutto naturale. Io non volevo altro che prometterle amore eterno. Ero anche disposto a non andare più in tour pur di vivere con lei. I primi tempi soffrivo molto a staccarmi per suonare in giro per l’Italia. Quando la relazione nasce è al massimo della sua espressione. Senti che insieme potete spaccare il mondo”, ha concluso.

Nek/ L'incidente, il rapporto con la moglie Filippo Neviani e il nuovo progetto con Renga...

© RIPRODUZIONE RISERVATA