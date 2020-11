Neonato morto a Trapani, trovato col cranio fracassato/ Mamma 17enne interrogata

Un neonato purtroppo senza vita è stato trovato nelle scorse ore in quel di Trapani, in Sicilia. In base a quanto riportato dall’Adnkronos e dall’Ansa, il piccolo sarebbe stato rinvenuto poche ore dopo la nascita con il cranio fracassato, in un cortile alla perifieria della nota cittadina siciliana. Dopo il ritrovamento si è risaliti alla madre del piccolo che è risultata essere una ragazza di soli 17 anni, che la polizia si è immediatamente apprestata a interrogare. In base ad una prima ricostruzione emersa sembra che il neonato sia stato gettato fuori dalla finestra dopo un parto casalingo e sulla vicenda sta indagando la Procura dei minori di Trapani. A fare la macabra scoperta e a segnalare il cadavere del neonato, un abitante del residence dove è stato rinvenuto il bimbo senza vita, trovato con ancora il cordone ombelicale attaccato.

NEONATO MORTO A TRAPANI: IERI UN BIMBO ABBANDONATO A RAGUSA

Una notizia tragica che giunge a 24 ore da un’altra vicenda simile ma che per fortuna ha avuto esiti diversi; nella giornata di ieri sera era stato infatti rinvenuto un neonato in un contenitore della spazzatura di Ragusa (siamo sempre in Sicilia), di preciso in via Saragat. Un uomo, avvertendo il pianto inconfondibile di un neonato, si è avvicinato al cestino ed ha fatto l’incredibile scoperta. Il piccolo, ancora avvolto in una fascia, è stato trasportato immediatamente in ospedale, dove è stato poi preso in carico e ricoverato in via precauzionale in terapia intensiva. Nonostante fosse al freddo e da solo, il piccolo versa in condizioni buone, e non rischia assolutamente la vita. Infine una notizia che ci giunge da Napoli dove una donna ha partorito un bimbo, morto in sala operatoria La madre era giunta presso la clinica Sanatrix di via San Domenico al Vomero con forti dolori, e quando poi è stata sottoposta al parto cesareo, il bimbo non ce l’ha fatta. I suoi parenti, dalla rabbia, hanno distrutto tutto ciò che gli capitava a tiro.



