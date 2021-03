Neri per caso/ Esibizione a sorpresa con Arisa prima di tornare a Sanremo con Ghemon

Grande l’entusiasmo dei Neri per caso che stasera saranno al Festival di Sanremo 2021 per accompagnare Ghemon nell’esibizione della terza serata dedicata alle cover. Sul loro account Instagram da ore stanno pubblicando contenuti dal dietro le quinte, documentando la loro giornata evidentemente speciale. Ad esempio, hanno incontrato Arisa, con cui si sono soffermati per una breve esibizione. Ma non è mancata l’ironia nelle loro storie condivise sui social: infatti per l’occasione hanno riproposto diverse imitazioni che si sono susseguite negli anni passati, come quella di Aldo, Giovanni e Giacomo. «Ciao amici ci vediamo a Sanremo con @ghemonofficial. Che dire, oltre ad essere un artista incredibile è una bellissima persona e siamo orgogliosi di condividere il palco con lui. Grazie per l’invito, ci vediamo il 4 marzo», avevano scritto su Instagram il 20 febbraio scorso.

Neri per caso tornano al Festival di Sanremo

I Neri per caso hanno annunciato così la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021 sempre sui social. Si tratta del gruppo a cappella più amato in Italia. Inizialmente era formato da sei componenti, legati anche da rapporti di parentela. Mimì e Gonzalo Caravano erano, infatti, fratelli e figli del cantante Jimmy Caravano, i cugini Ciro e Diego Caravano (anche loro fratelli), Mario Crescenzo e Massimo de Divitiis. Nel 2015 la formazione cambil: Diego Caravano abbandonò il gruppo e al suo posto arrivò Daniele Blaquier. Divennero famosi grazie alla partecipazione a Sanremo con le Nuove Proposte, nell’edizione del 1995.

