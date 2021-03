Testo Le ragazze dei Neri per caso, cover a Sanremo 2021/ Scritta da Claudio Mattone

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 di oggi, giovedì 4 marzo, spazio alle cover della musica italiana ed ai duetti. Ghemon salirà sul palcoscenico dell’Ariston con un bel medley insieme ai Neri per caso: “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole”. Si tratta di quattro grandi successi della musica italiana, ciascuno con una propria storia. Si parte da “Le Ragazze”, successo della stessa band dei Neri per caso del 1995. Composta da Claudio Mattone è stato un vero e proprio successo nella metà degli anni Novanta contribuendo a portare al successo il gruppo a cappella nostrano formatosi a Salerno proprio nel medesimo anno.

Il brano ha contribuito a portare la band alla vittoria nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1995. La particolarità fu proprio l’esecuzione dell’intera canzone a cappella. Il brano dà anche il titolo all’album contenente cover di canzoni italiane molto note e due inediti, ottenendo ben sei dischi di platino. L’album di debutto del gruppo ottenne ampi consensi sia da parte della critica che del pubblico al punto tale che in una sola settimana “Le ragazze” superò le 100.000 copie vendute ottenendo il primo disco di platino al quale ne seguirono poi altri cinque.

LE RAGAZZE DEI NERI PER CASO

I Neri per Caso devono il loro successo proprio grazie a “Le ragazze”, che diede il nome al loro primo album. Il gruppo nel 1995 fu impegnato nel primo tour della propria carriera iniziato da Venezia e che si è svolto nelle discoteche di diverse città italiane. Claudio Mattone, autore della canzone, fu anche produttore dell’album. I Neri per Caso hanno avuto un grande successo soprattutto fino alla fine degli anni Novanta, esibendosi sempre a cappella, ovvero senza l’ausilio di alcuno strumento musicale. Gli stili reggae, dal jazz e dal raggamuffin hanno caratterizzato il primo album al quale ne sono poi seguiti altri nove (oltre a quattro raccolte).

LE RAGAZZE, IL TESTO DELLA CANZONE DEI NERI PER CASO

Le ragazze si lanciano ad occhi

Chiusi nelle avventure

Qualche volta confondono

La bugia e la verità

Seguono l’istinto

E l’istinto le aiuterà

Sono treni in corsa

Che nessuno fermerà

Le ragazze decidono il destino

Dei loro amori

I ragazzi s’illudono

Ma non contano un gran che…

Quando ti sorridono

E’ probabile che sia un si

Ma quando si allontanano e’ no!

E tu…

Ci devi stare inutile sperare

Di recuperare se hanno detto no

Meglio sparire non telefonare

Per sentirsi dire un’altra volta no

Come se non t’importasse più

Senza farti mai vedere giù

Si può amare da morire

Ma morire d’amore no!

Le ragazze che ispirano

Tutti i testi delle canzoni

Sono sempre al centro

Dei discorsi di tutti noi

Che non conosciamo

Nemmeno la metà

Di tutti quel che pensano

E dei segreti che ognuna ha

Le ragazze volteggiano

Sulle ali degli aquiloni

E noi innamorati

Che le seguiamo da quaggiù

Guarda come planano…

Qualcuna scenderà

Ma quando si allontanano e’ no!

E tu…

Ci devi stare inutile sperare

Di recuperare se hanno detto no

Meglio sparire non telefonare

Per sentirsi dire un’altra volta no

Come se non t’importasse più

Senza farti mai vedere giù

Si può amare da morire

Ma morire d’amore no!

Le ragazze che sfidano

Le opinioni della gente

Hanno gli occhi limpidi

Di chi dice la verità

Senza compromessi

Ne’ mezze misure

Sono più sincere

Le ragazze della nostra età



