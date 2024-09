Neslihan Atagül, la Nihan di Endless Love, torna protagonista nella nuova puntata di “Verissimo“, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Si tratta di un graditissimo ritorno quello dell’attrice turca amatissima dal pubblico italiano per il ruolo di Nihan nella serie dei record “Endless Love”. Il successo di Endless Love è inarrestabile e la stessa attrice nella precedente intervista rilasciata a Verissimo ha confessato di non aver mai pensato a questa possibilità. “Non ho mai pensato a cosa sarebbe accaduto nella mia vita se questa serie avesse avuto o meno successo” – ha detto l’attrice che presta il volto alla protagonista.

Sicuramente il ruolo di Nihan le è piaciuto sin dalla prima lettura della sceneggiatura al punto da spingerla ad accettare il ruolo. Naturalmente il successo della serie in Italia e nel mondo è una grandissima soddisfazione per tutti quelli che ci hanno lavorato: “dopo tutto quel lavoro, intensità e dedizione, è stato per noi rincuorante ricevere tanti premi e riconoscimenti”.

Neslihan Atagül, le origini: dalla Turchia al successo mondiale con Endless Love

Il successo di Endless Love ha sicuramente cambiato la vita di Neslihan Atagül, l’attrice che presta il volto a Nihan. Un ruolo che l’ha consacrata non solo in Turchia, ma anche in Italia dove è molto amata e non nasconde l’emozione ogni qual volta ci fa ritorno: “la cosa ancora più emozionante per me, ma anche per i mie colleghi, è stato conquistare l’amore di così tante persone. È una grande felicità, spero che questo aumenti ancora di più anche qui con gli italiani”.

Ma chi è Neslihan Atagül? Classe 1992, Neslihan debutta nel 2006 nel film “İlk Aşk” ricevendo il primo riconoscimento come “Giovane attrice promettente”. E’ l’inizio di una grande carriera nel mondo del cinema fino alla consacrazione nel 2012 con il film Araf, per cui riceve il premio come migliore attrice al Tokyo International Film Festival. Poi arriva il ruolo di Nihan in Endless Love con cui trionfa agli Emmy Award come miglior attrice. Tra i tanti premi vinti segnaliamo anche: Golden Object Awards e il premio al Festival Internazionale del Cinema di Pune come miglior attrice.