Tutto su Neslihan Atagül, l’attrice che interpreta Nihan in Endless Love

Bellissima e con una capacità di calarsi perfettamente nel personaggio che interpreta, Neslihan Atagül ha conquistato il pubblico di canale 5 sin dalla prima puntata di Endless Love in cui interpreta la dolce Nihan che si divide tra l’amore per Kemal e l’odio verso il marito Emir che ha sposato solo perché costretta. Dolce, sognatrice e romantica, l’attrice ha scatenato tanta curiosità nel pubblico, sempre a caccia di curiosità su di lei, ma chi è davvero l’attrice che presta il volto a Nihan?

Burak Özçivit: chi è l'attore di Kemal in Endless Love/ Sposato con l'artista Fahriye Evcen, ha 2 figli

Classe 1992, è nata a Istanbul il 20 agosto e, dopo essere stata rapita dal fascino del mondo dello spettacolo, ha studiato teatro all‘Università di Yeditepe.. Successivamente, ha cominciato a recitare in alcuni spot televisivi fino ad ottenere il ruolo di protagonista di alcune soap tra le quali proprio Endless Love.

Anticipazioni Endless Love, puntata pomeridiana 30 agosto 2024/ Emir vuole uccidere Kemal: diabolico piano

Tutto sulla vita privata di Neslihan Atagül, l’attrice che interpreta Nihan in Endless Love

Molto schiva e riservata, Neslihan Atagül protegge molto la propria vita privata preferendo far parlare di sè esclusivamente del lavoro. Tuttavia, l’attrice di Nihan è sposata e l’uomo che ha rubato il cuore alla bellissima attrice di Endless Love si chiama Kadir Doğulu. I due si sono sposati a luglio 2016 dopo essersi conosciuti, tre anni prima, sul set diFatih Harbiye.

Ad unirli, dunque, è non solo l’amore, ma anche la passione per la recitazione e il proprio lavoro anche se, ad oggi, la coppia non ha ancora allargato la famiglia con un figlio. Nella vita dell’attrice, inoltre, ci sono altri, due uomini importanti ovvero il padre Yaşar Şener Atagül e il fratello di nome İlkay Atagül.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 30 agosto 2024/ Alberto mette a rischio la vita di Clara e Federico!