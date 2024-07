Nessy Guerra bloccata in Egitto, nuovamente costretta a scappare/ Chi l’ha visto?: “Una ricompensa…”

Il caso di Nessy Guerra, la giovane mamma ligure bloccata in Egitto con la sua bambina dopo l’accusa di adulterio avanzata dall’ex marito egiziano, Tamer Amuda, torna questa sera a Chi l’ha visto? con gli ultimi aggiornamenti e nuovi appelli. La donna ha dichiarato di aver subito maltrattamenti, ma l’uomo nega e ai microfoni della trasmissione ha smentito la sua versione.

Rapina in gioielleria a Roma: spari al centro commerciale/ Scontro a fuoco con i vigilanti poi la fuga

La famiglia di Nessy Guerra ora conduce una difficile battaglia per riportarla in Italia insieme alla figlia, una bimba di appena 2 anni nata dalla relazione ormai finita tra la 25enne e il suo ex. Ora, secondo quanto riportato dal programma di Rai 3 che si sta occupando del caso da settimane, sarebbe stata promessa una ricompensa per chi dia informazioni su Nessy e la bambina e lei è stata costretta a scappare di nuovo e a nascondersi. L’inviato di Chi l’ha visto? ha raggiunto la donna in una località segreta e ha raccolto le sue dichiarazioni sui recenti aggiornamenti della vicenda.

Omicidio Alex Marangon, nuovo appello dei genitori/ Caccia all'assassino e all'arma del delitto: le ultime

Il ministro degli Esteri Tajani scrive all’omologo egiziano sul caso Nessy Guerra

La famiglia di Nessy Guerra aveva chiesto l’intervento delle istituzioni italiane per risolvere la questione e riportarla a casa insieme alla sua bimba. Pochi giorni fa, secondo quanto ricostruito dall’Ansa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto in un question time al Senato sul caso della 25enne italiana bloccata in Egitto, spiegando di aver seguito la sua storia fin dall’inizio: “Una vicenda che mi sta molto a cuore” ha aggiunto il titolare del dicastero -, entrato in contatto con l’omologo egiziano Abdelaty al quale ha scritto una lettera per sollecitare uno sblocco della situazione.

Stefano Guerra, morto l'ex calciatore di Reggiana e Vicenza/ Punto da un'ape, shock anafilattico fatale

“La nostra ambasciata – ha dichiarato Tajani – mantiene costanti contatti con la connazionale, con i familiari e con i suoi legali“. Nessy Guerra rischia di perdere la figlia a causa dell’accusa di adulterio avanzata dall’ex marito, Tamer Amuda, già condannato in Italia per violenza e stalking. Il Ministero degli Esteri italinao ha “dato massima priorità alla questione, assicurando ogni possibile assistenza” a Nessy Guerra e alla bimba.

La denuncia di Nessy Guerra: “Temo di perdere mia figlia”

Nel suo racconto davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?, Nessy Guerra ha parlato della sua paura di perdere la figlia dopo le accuse di adulterio del suo ex marito. “Vivo nascosta con la bambina e con mia madre – ha detto tra le lacrime –. Sono scappata da mio marito per le sue violenze. Lui ha denunciato il falso, ora sono bloccata. Aiutateci“.

Un appello disperato che è stato rilanciato dalla trasmissione di Federica Sciarelli anche attraverso le parole del padre della 25enne, preoccupato per la situazione che si è creata e che ha visto finire Nessy Guerra a rischio processo in Egitto. È qui che il tribunale le avrebbe tolto la custodia della piccola, che spera di poter riportare in Italia il prima possibile. “Si tratta solo di un primo grado – ha raccontato Nessy Guerra al Corriere della Sera pochi giorni fa – e quindi non esecutivo, ma ho paura che lo diventi. L’avvocato sta comunque già preparando l’appello. E sono preoccupata anche per la causa penale, dove sono accusata di adulterio. Mio marito, dal quale sono scappata per le sue violenze fisiche e psicologiche contro di me e anche contro la piccola, ha denunciato delle falsità“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA