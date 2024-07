Nessy Guerra, chi è il marito Tamer Amuda che l’ha accusata di adulterio/ “Io e mia figlia in pericolo”

Il caso di Nessy Guerra, la mamma italiana di 25 anni bloccata in Egitto insieme alla sua bambina, torna a Chi l’ha visto? con un nuovo appello e nuovi documenti inediti. Il marito Tamer Amuda, cittadino egiziano dal quale si sta separando, l’ha accusata di adulterio e ora lei rischia un processo dopo aver perso l’affidamento della figlia su decisione del tribunale.

Gli occhi della trasmissione di Federica Sciarelli sono puntati sull’evoluzione della vicenda da settimane e nella puntata di oggi, in prima serata su Rai 3, si parla dell’intricata storia che ha spinto la famiglia della giovane a chiedere l’intervento delle autorità italiane e della diplomazia per scongiurare un epilogo negativo.

Chi è Tamera Amuda, il marito di Nessy Guerra

Il marito di Nessy Guerra, dal quale si sta separando, si chiama Tamer Amuda e recentemente, contattato dalla trasmissione di Rai 3, ha smentito le accuse di violenza mosse dalla donna e ribadite dalla famiglia della 25enne ai microfoni di Chi l’ha visto?.

Oggi Nessy Guerra non riesce a tornare in Italia e ha paura per la propria incolumità e per quella della sua bambina. Tamer Amuda ha negato di averla picchiata e, una volta giunto in Egitto con lei e la figlia, l’avrebbe denunciata per adulterio. La bimba non può lasciare il Paese senza l’assenso del padre e la 25enne rischia di essere accusata di rapimento se dovesse portarla via in assenza del consenso del suo ex. “Abbiamo detto al consolato di essere in pericolo – ha raccontato Nessy Guerra in tv –, ma ancora non c’è una via d’uscita. Lui ha tentato di strappare via la bambina dal passeggino, abbiamo fatto la denuncia ma non abbiamo capito esattamente cosa fare, non si vogliono esporre probabilmente. In questo momento, non mi sento tutelata dallo Stato italiano“.

Le parole di Nessy Guerra, bloccata in Egitto dopo l’accusa del marito Tamer Amuda

“Non posso credere che perderò la custodia della mia bambina“. Sono le parole pronunciate da Nessy Guerra che, tra le lacrime, ripercorre davanti alle telecamere di Chi l’ha visto? la situazione drammatica che si trova a vivere da quando è rimasta bloccata in Egitto, accusata di adulterio dal marito con il rischio di perdere la figlia, di appena 1 anno e mezzo, e di essere processata.

La 25enne, originaria della Liguria, è sotto accusa dopo che il coniuge Tamer Amuda, un cittadino egiziano condannato in Italia per violenza e stalking, l’avrebbe denunciata per adulerio mentre è in corso la loro separazione. Chi è davvero il marito di Nessy? È l’interrogativo al centro della nuova puntata del programma di Federica Sciarelli che sta seguendo la vicenda da settimane, nel tentativo di sbloccare la situazione e riportare madre e figlia in Italia.

