New Amsterdam 4, anticipazioni puntata 17 giugno 2022/ Fuentes ricatta i medici e…

New Amsterdam 4, anticipazioni puntata 17 giugno 2022: Max e Helena partono per Londra

Prosegue l’appuntamento in prima visione su Canale 5 con New Amsterdam. La seconda serata della quarta stagione andrà in onda venerdì 17 giugno. La terza puntata di New Amsterdam 4 propone nuovi episodi ricchi di eventi e colpi di scena. Il titolo del primo episodio della serata è “Armonia”. Un’ambulanza viene coinvolta in un incidente mortale. Dietro questo evento tragico si nasconde però una terribile verità che una volta scoperta lascia Max senza parole. Nel frattempo la Fuentes mette grande pressione al personale: incita Iggy affinché torni a lavorare a pieno regime, ricatta i medici e obbliga i paramedici a svolgere lavoro extra. Nell’altro episodio intitolato “Attacco informatico” il sistema informatico ospedaliero è vittima di un cyber attacco da parte di una banda di hacker russi.. Max si rende involontariamente protagonista di questo incidente e si impegna a salvare l’ospedale. Deve trovare una somma di denaro per farlo.

Il terzo e ultimo episodio della serata è “In terra straniera”. A causa di un incendio in una chiesa, un gruppo di immigrati non in regola con i documenti viene ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale: sono tante le vittime di ustioni più o meno gravi. Al New Amsterdam c’è una situazione generale che scontenta lo staff: le scelte della Fuentes continuano a far discutere, tanto che la Brantley medita di intervenire direttamente. Max ed Helena si organizzano per il viaggio a Londra dove sperando di stabilirsi in pianta stabile.

New Amsterdam 4, dove siamo rimasti: Helen riceve un messaggio dall’ex

La terza puntata della quarta stagione di New Amsterdam va in onda venerdì 17 giugno alle 21:20 su Canale 5. Nella puntata della serie andata in onda lo scorso 10 giugno, Max ed Helen intendono impiegare le ultime cinque settimane prima della partenza per lasciare un segno duraturo del loro operato al New Amsterdam. Helen si scontra contro la pessima gestione degli screening mammografici; Max deve lavorare al fianco di Veronica Fuentes e usare il tempo che rimane per passarle il testimone. L’occasione per collaborare si presenta quando l’ospedale riceve in dono un terreno abbandonato in un quartiere degradato, di cui bisogna decidere l’utilizzo.

Max vuole affrontare la questione “in stile New Amsterdam”. Veronica sembra appoggiarlo, ma la pugnalata alle spalle non si fa attendere. Helen riceve un messaggio dal suo ex e poco dopo scopre che è gravemente malato. Dovrà infatti essere sottoposto ad un’operazione per il quale Max contatta una giovane, competentissima oncologa. Nel frattempo, Bloom è alle prese con due anziani comici malandati e brontoloni.











