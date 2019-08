Neymar ne “La Casa di carta”/ Video, sarà monaco brasiliano: “Sogno che si realizza”

Neymar al Barcellona? Per ora la stella brasiliana indossa la divisa di ordinanza dei protagonisti de “La Casa di carta”. È stato lo stesso calciatore a dare l’annuncio. E ovviamente è avvenuto sui social. Neymar ha infatti condiviso un video in cui rivela che farà parte della serie cult, seppur per due episodi. Sono quelli 6 e 8 della prossima stagione, la terza. Il giocatore del Paris St Germain (chissà ancora per quanto) interpreta un monaco brasiliano di nome Joao. «Ho potuto realizzare il mio sogno e far parte della mia serie preferita. E ora posso condividere Joao con tutti voi! Grazie La Casa di carta», ha spiegato Neymar. Si mostra con la divisa d’ordinanza, quella con tuta e maschera, poi svela la sua identità. Il monaco, in una conversazione sul Brasile con Berlino, uno dei personaggi principali della serie, dice: «Non mi piacciono né il calcio né le feste. Ai Mondiali, prego sempre per la nostra Selezione».

NEYMAR NE “LA CASA DI CARTA”: SARÀ MONACO BRASILIANO

Neymar che odia il calcio, ma durante i Mondiali prega per la Seleçao? Ve lo immaginate? Il fenomeno del Paris St Germain fa queste dichiarazioni solo per la nuova stagione de “La Casa di carta”, la sua serie tv preferita. Si tratta al momento solo di un dialogo: farà la sua apparizione su Netflix martedì prossimo, in una nuova versione messa online dal popolare servizio di streaming. “La Casa di carta” è stata rinnovata per un nuovo capitolo lo scorso 18 luglio, poco prima dell’arrivo della seconda stagione (la prima è stata divisa in due parti) sul servizio di streaming. In attesa di ulteriori dettagli su cast e new entries, sappiamo che ci sarà Neymar e che interpreterà un monaco brasiliano. Un piccolo indizio per gli appassionati della serie che hanno seguito l’ultima stagione e si chiedono come si svilupperà la trama nella prossima. Non sono mancati i commenti dei colleghi di Neymar: da Marco Verratti a Douglas Costa, giusto per citarne qualcuno.





