Niccolò Centioni al Grande Fratello Vip 6?/ Appello ad Alfonso Signorini

Niccolò Centioni, l’indimenticabile attore che, per anni, ha prestato il volto a Rudy de I Cesaroni, negli ultimi giorni, insieme alla collega Micol Olivieri, è stato il protagonista di un durissimo botta e risposta sui social. Dopo essere stati amici per anni, in seguito alla partecipazione a Pechino Express, qualcosa si è rotto. I due, infatti, non sono più amici come testimoniano le accuse che si sono scambiati sui social. Proprio attraverso i social, tuttavia, Niccolò Centioni ha condiviso quello che potrebbe essere un suo desiderio.

L’attore, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha ripostato il commento di un fan che, su Twitter, aveva invitato Alfonso Signorini a pensare a Niccolò come concorrente del Grande Fratello Vip 6, in partenza lunedì 13 settembre.

Niccolò Centioni torna in tv? I fan rivolgono un appello a Signorini

I fans sperano di rivedere Niccolò Centioni presto in tv. In particolare, un’ammiratrice dell’attore, come riporta Isa e Chia, su Twitter, ha rivolto un appello ad Alfonso Signorini. “Comunque, se Alfonso Signorini fosse sul serio furbo, avrebbe piazzato Niccolò Centioni nel cast del GF Vip e preparato tutto per un confronto epico contro Micol. Ma no, portiamoci gente sconosciuta”, ha cinguettato la ragazza.

Un messaggio che Niccolò Centioni ha condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram. Il cast del Grande Fratello Vip 6 non è stato ancora ufficializzato totalmente. Signorini deciderà di dare una chance all’attore nel corso del reality che pare destinato a durare diversi mesi? Centioni accetterebbe di entrare nella casa più famosa d’Italia? Lo scopriremo nel corso del programma.

