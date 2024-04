Nicholas Borgogni anticipa il vincitore di Amici 2024/ “Sofia é la più forte tra i ballerini e…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni rompe il silenzio social sulla finale

Si avvicina la puntata finale di Amici 2024 e intanto Nicholas Borgogni infiamma l’attesa anticipando il suo vincitore del talent show, tra Sofia Cagnetti e Petit. L’occasione che l’eliminato dal talent show, Nicholas Borgogni, ha di poter rompere il silenzio sul talent show é un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Superguida TV.

Incalzato sui quesiti dell’intervista, in primis relativi al percorso di studio della danza intrapreso ad Amici di Maria De Filippi Nicholas Borgogni traccia il suo pronostico sulla finale del talent show: “Sono tutti molto bravi- ammette, chiamato a dare il nome del suo vincitore di Amici 2024-, ma per il canto direi Petit. Sarei felice se vincesse lui perché è un ragazzo che si impegna tantissimo -prosegue l’intervento di previsione dell’ex Amici -,un ragazzo buono, veramente genuino e puro”.

Nicholas Borgogni anticipa il vincitore di Amici 2024

E se da una parte Petit é il candidato favorito al titolo di vincitore per il circuito canto, per il circuito ballo la candidatura é al femminile: “Nel ballo invece direi Sofia Cagnetti che per me è sempre stata una tra le ballerine più forti“, rivela Nicholas Borgogni tra le altre dichiarazioni, dopo l’eliminazione subita al talent show.

Ad Amici 2024 Nicholas Borgogni ha superato il peso delle critiche di Alessandra Celentano. Ma come ci é riuscito il ballerino?

“Io voglio fare il ballerino nella vita- dichiara Nicholas Borgogni -, è il mio sogno. Come ogni sogno a cui si ambisce, si deve dare il massimo affinché si avveri e non potevo permettere a nessuno che questo mi venisse tolto. Quindi l’ho superata con un po’ di pazienza, con calma, con molto sacrificio”. L’intervento post-Amici 2024 poi conclude con il monito di Nicholas Borgogni: “Ci sono stati dei giorni veramente difficili dentro la casetta ma avevo la motivazione che mi spingeva a fare sempre di più ed è l’unica cosa alla fine che mi ha fatto lavorare così tanto. Volevo dimostrare a me stesso che potevo farcela“.

