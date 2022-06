Nick Luciani/ Deluso da Edoardo Tavassi: “Permaloso!”, l’amicizia con Gennaro

Nick Luciani e la delusione nei confronti di Edoardo Tavassi

Nick Luciani è tra i naufraghi che questa sera, in occasione della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, rischia di uscire dal reality, dopo essere finito in nomination. Secondo Edoardo Tavassi, a giocarsi l’eliminazione potrebbero essere proprio la voce dei Cugini di Campagna e Gennaro, un commento che avrebbe indispettito quest’ultimo. “Dice che lo straniscono i permalosi, ma mi sa che il permaloso è lui”, ha replicato Nick, criticando la sua ultima uscita. A quanto pare, infatti, negli ultimi giorni ci sarebbe maretta tra il fratello di Guendalina e Luciani a causa delle battutine di Edoardo che iniziano a stancare alcuni naufraghi. “Nell’ultima diretta ci siamo alterati un po’ tutti, ed io ammetto che non mi altero quasi mai!”, ha proseguito Luciani, riferendosi alla precedente puntata dell’Isola.

Nelle ultime ore Nick Luciani si sarebbe messo a riflettere su una serie di critiche che gli sono state rivolte da parte di alcuni compagni di avventura, respingendo l’appellativo di “falso” e “infame”. A suo dire, si sarebbe solo limitato a dare dei consigli anche alla luce della sua passata esperienza: “Quando lo faccio lo dico da padre, senza malizia”.

Nick Luciani a rischio: pronostici eliminazione

C’è un po’ di malcontento in Nick Luciani in merito all’atteggiamento di alcuni compagni di avventura all’Isola dei Famosi. Il cantante continua a darsi molto da fare e la sua scelta di spostare il fuoco sarebbe stata particolarmente gradita da alcuni naufraghi, da Gennaro, con il quale ha stretto un forte legame, a Mercedesz Henger ed Estefania Bernal. L’atteggiamento di Edoardo Tavassi, invece, continua a destabilizzarlo come confidato a Carmen Di Pietro, alla quale ha ribadito la permalosità del romano.

Intanto è tempo di pronostici, in vista della nuova puntata di stasera dell’Isola dei Famosi e parlando con l’amico Gennaro, Nick ha manifestato qualche dubbio sulle prossime eliminazioni. Lui, intanto, si ritrova in nomination con il giovane modello, Estefania e Marialaura. Chi deciderà il pubblico da casa di salvare? Gli ultimi sondaggi non lo vedrebbero a rischio uscita, mentre i meno graditi al momento risultano essere proprio l’amico Gennaro e l’ex di Paolo Brosio.

