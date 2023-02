Nick Luciani e Daniel Colangeli, perchè hanno lasciato I Cugini di campagna/ I motivi e quel ritorno…

I Cugini di campagna, il rammarico dopo l’abbandono di Daniel Colangeli

Il Festival di Sanremo 2023 non è stato solo il simbolo della consacrazione artisticha per Marco Mengoni – in qualità di vincitore – e di giovani talenti emergenti. Sul palco dell’Ariston sono tornati grandi nomi che per diverso tempo sembravano quasi poter cadere nel dimenticatoio. Tra questi, I Cugini di campagna: con il brano Lettera 22, scritta da La rappresentante di lista, hanno dimostrato quanto possano ancora dare al settore musicale.

Chi sono Vanessa Perna e Karen, moglie e figlia di Nick Luciani/ Sposati dal '99

La solidità de I Cugini di campagna sul palco del Festival di Sanremo ha stupido, soprattutto dopo le turbolenza degli anni passati. Infatti, alcuni componenti della band in passato sembravano aver abbandonato definitivamente, salvo poi tornare sui propri passi. Si tratta di Daniel Colangeli e Nick Lucini, che per ragioni diverse avevano scelto di spezzare lo storico sodalizio con I Cugini di campagna. Il primo, era stato scelto proprio come sostituto del secondo dopo l’abbandono del 2014. “Quando è esplosa la pandemia sono cominciati i primi problemi: per cantare avevo lasciato il mio posto fisso in macelleria ma quando ho chiesto aiuto, dopo mesi di stop forzato, mi sono sentito rispondere che anche loro erano in difficoltà“.

Perchè I Cugini di campagna si chiamano così?/ L'aneddoto sulla casa discografica

Nick Luciani, dal separazione nel 2014 al ritorno ne I Cugini di campagna

Le dichiarazioni di Daniel Colangeli risalgono ad una vecchia intervista rilasciata per Nuovo TV, impreziosita con ulteriori dettagli: “Quando ho chiesto un piccolo stipendio che mi permettesse di vivere Silvano Michetti mi ha risposto di no. A quel punto gli ho detto che sarei stato costretto a trovarmi un altro lavoro e lui mi ha augurato buona fortuna“. Diverso invece il caso di Nick Luciani, che dopo la separazione nel 2014 è comunque tornato ad offrire il proprio contributo per i Cugini di campagna, superando ogni dissapore.

VIDEO UFFICIALE "LETTERA 22" DEI CUGINI DI CAMPAGNA/ La rinascita a Sanremo 2023

La scissione da I Cugini di campagna da parte di Nick Luciani risale al 2014, decisione maturata anche nel suo caso per alcune incomprensioni con il fondatore del gruppo, Ivano Michetti. Stando alle informazioni che emersero ai tempi della rottura, i dissapori sarebbero sorti principalmente per divergenze artistiche. Secondo Nick Luciani, non vi erano i presupposti per dare ancora libero sfogo alla propria creatività arrivando dunque alla sofferta decisione di concludere il suo rapporto con la band. Come dimostrato dalla recente esperienza al Festival di Sanremo, nel suo caso le ruggini sembrano più che superate e un nuovo futuro luminoso sembra essere pronto all’orizzonte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA