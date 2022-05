Nick Luciani/ L’Isola dei Famosi sarebbe dovuta arrivare dieci anni fa

Isola dei famosi: Nick Luciani a rischio eliminazione

La carriera di Nick Luciani è un po’ particolare perché il suo periodo di maggior notorietà come individuo, e non come Cugino di Campagna, arriva con L‘Isola dei Famosi 2022 ora proprio quando sembrava essercene meno bisogno. Questo perché proprio di recente, in seguito alla pace fatta con i due storici leader della band, è tornato a prestare la sua voce agli ideatori di Anima Mia. Per anni era stato alla ricerca di consensi da solista per emergere in una carriera tutta sua dopo l’addio al complesso, ma c’era riuscito solo parzialmente chiuso nello stereotipo del “biondo dei Cugini di Campagna”. La gente non lo riconosceva come solista e un’avventura come quella in Honduras sarebbe stata sicuramente molto importante per lui. Ovviamente non che ora sia da buttare nella possibilità di farsi conoscere come persona e apprezzare anche dal lato umano. Perché Nick ha mostrato la bella persona che è riuscendo ad arrivare al cuore dei fan e costruendo uno splendido rapporto con i suoi colleghi d’avventura.

Nick Luciani giudice supremo a L’Isola dei Famosi

Nel corso della serata di venerdì 13 maggio, Ilary Blasi manda in onda una clip in cui si mostra come lo Spirito dell’Isola dei Famosi abbia messo alla prova la sincerità dei concorrenti. Nick Luciani ha ricoperto il ruolo di giudice supremo, leggendo delle domande a ogni naufrago e dovendo decidere chi è il più sincero premiandoli con una ricompensa. Il cantante comincia con Roger chiedendo se sia davvero corretto nel gioco e il modello ammette le sue colpe. Si passa ad Edoardo, che afferma di non avere bisogno di Mercedesz per arrivare in finale. Alessandro conferma di aver giocato sull’essere così mammone e Nicolas ammette di essere molto competitivo e di poter, a volte, essere più leggero. Nick afferma che Nicolas e Roger sono stati i più sinceri e possono mangiare pollo e patatine fritte insieme a lui. Edoardo. Carmen e Lory non sono d’accordo e pensano che Nick voglia solo ingraziarsi i due.

Nel corso della serata, la conduttrice dell’Isola dei famosi manda in onda una clip in cui emerge come Lory e Nick abbiano deciso di costruire una capanna per riparare il fuoco dalla pioggia, sfruttando i tronchi di bambù della zattera. Roger però non è d’accordo e teme che lo Spirito dell’Isola possa non essere d’accordo. Infatti, il presagio di Roger si realizza: Lory e Nick devono cedere la propria porzione di cibo ai compagni. Anche a Roger, essendo leader, tocca la stessa sorte. Durante le nomination, Nick, come Carmen, nomina Nicolas. Riceve il voto dai due leader, Maria Laura e Alessandro. Lory, Nick, Nicolas e Blind sono a rischio eliminazione.

