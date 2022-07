Nick Ponzio/ Diretta finale getto peso streaming video Rai (Mondiali atletica 2022)

DIRETTA NICK PONZIO FINALE GETTO DEL PESO MONDIALI ATLETICA 2022

Alle ore 3:27 di lunedì 18 luglio, secondo il fuso orario italiano, scatta la finale del getto del peso maschile ai Mondiali atletica 2022: evento importante per noi, perché Nick Ponzio fa parte degli atleti che vanno a caccia di una medaglia e, per quanto si è visto nelle qualificazioni, riuscire a salire sul podio a Eugene, Oregon potrebbe non essere un’impresa tanto disperata. Nick Ponzio, 27 anni, è nato a San Diego ma, grazie a un bisnonno siciliano (come il cognome ci indica) è naturalizzato italiano: gareggia dunque sotto la nostra bandiera, e proverà a timbrare un grande risultato ai Mondiali atletica 2022.

In carriera ha un personale di 21,83 lanciato in marzo nella Coppa Europa; settimo ai Mondiali indoor dello scorso inverno, ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo ma con 20,28 è giunto ventesimo nelle qualificazioni, fermandosi subito. Oggi per Nick Ponzio, la finale del getto del peso maschile ai Mondiali atletica 2022 potrebbe avere un contesto diverso: sicuramente lo è nelle premesse come vedremo, la grande speranza è che la nostra rappresentativa continui a vivere quei momenti che hanno caratterizzato l’estate giapponese che ben ricordiamo…

DIRETTA NICK PONZIO FINALE GETTO DEL PESO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MONDIALI ATLETICA 2022

La diretta tv della finale di Nick Ponzio nel getto del peso è su Rai Sport: come sappiamo le gare dei Mondiali atletica 2022 vengono trasmesse dalla televisione di stato, e sarà questo il canale di riferimento per quanto riguarda anche la caccia alla medaglia dell’italo-americano. In assenza di un televisore, come sempre sarà possibile assistere all’evento tramite il servizio di diretta streaming video: lo mette a disposizione la stessa emittente, vi basterà selezionare il canale di riferimento tramite il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA NICK PONZIO FINALE GETTO DEL PESO MONDIALI ATLETICA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nick Ponzio dunque ci prova: nella finale del getto del peso ai Mondiali atletica 2022 l’italo-americano è entrato con il quarto miglior lancio. Per lui un 21,35 che è superiore di 20 centimetri rispetto alla misura da oltrepassare per evitare il taglio, ma soprattutto il quarto miglior risultato nelle qualificazioni. Certamente la concorrenza non gli mancherà: il grande favorito per la medaglia d’oro resta Ryan Crouser, che è campione olimpico e primatista mondiale in carica e che si è presentato ai Mondiali atletica 2022 di Eugene lanciando un 22,28 quasi senza sforzi.

Seconda posizione per Joe Kovacs, che si è inchinato a Crouser a Tokyo ma è il campione del mondo, con 21,50 mentre al terzo posto delle qualificazioni si è messo Tom Walsh, sul podio iridato e olimpico, con 21,44. Al momento Ponzio sa che dovrà migliorarsi, molto probabilmente, per portare a casa la medaglia; è del tutto plausibile che debba attaccare una misura vicina a quella del suo personale, perché ci sono anche le minacce Jacko Gill e Josh Awotunde, senza contare gli altri. Tra poco la diretta della finale del getto del peso ai Mondiali atletica 2022 prenderà il via, e sapremo tutto…











