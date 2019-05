Nicola Carraro/ Dedica speciale a Mara Venier che risponde: “Il cuore mi porta da te”

Il finale di Domenica In è andato in scena ieri non solo con un fiume di lacrime da parte di Mara Venier ma anche con la presenza della famiglia della conduttrice a cominciare dalla figlia e finendo al compagno Nicola Carraro. Proprio lui l’ha sostenuta in questi nove mesi da vicino e da lontano seguendo il programma in tv e rispondendo sui social a critiche e commenti poco carini nei suoi confronti. L’amore che li lega va ben oltre tutto questo e lo hanno dimostrato in questi anni proprio come l’hanno dimostrato ieri quando lo stesso Nicola Carraro ha preso posto al fianco di Mara Venier nell’ultima puntata di questa edizione di successi di Domenica In tra ospiti illustri, lacrime e saluti. La stessa conduttrice ha lasciato intendere che a settembre tornerà alla conduzione del programma e anche Nicola Carraro ha preso la parola sui social per fare un’elogia alla sua compagna con tanto di risposta romantica da parte sua.

LA DEDICA SOCIAL DI NICOLA CARRARO E LA RISPOSTA DI MARA VENIER

In particolare, Nicola Carraro ha voluto ringraziare Mara Venier non per il suo ruolo di compagna ma proprio per quello che ha regalato ai fan e al pubblico, lui compreso, con questa edizione di Domenica In scrivendo: “Cara Mara voglio pubblicamente ringraziarti per quello che hai fatto per noi e con noi intendo i tuoi fans. Ci hai fatto piangere, ci hai fatto ridere, ci hai fatto riflettere, abbiamo ballato e cantato con te e con i tuoi meravigliosi ospiti. Conosco bene l’impegno e la fatica giornaliera che hai dovuto propugnare per 9 lunghi mesi e allora è venuto il momento di riposarti e di rifiatare, poi andrai dove ti porta il cuore tanto noi sappiamo perfettamente dove ti porta il cuore ……Viva Mara Venier“. Nicola Carraro lascia intendere che il cuore la terrà ancora in Rai ma lei subito ha risposto con un tenero: “Il cuore mi porta da te”.

