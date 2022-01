Nicola Carraro, il marito di Mara Venier/ “Lei è assolutamente negata”

A volte è possibile incontrare l’amore della propria vita dopo una serie di esperienze negative e quando non si più giovanissimi, ma questo consente di apprezzare ancora di più i momenti piacevoli che si ha la possibilità di vivere. Ne sa qualcosa Mara Venier, che ha ritrovato la serenità al fianco di Nicola Carraro, con cui ha festeggiato i 15 anni di matrimonio la scorsa estate. La coppia è davvero unitissima, grazie anche alla capacità di prendersi in giro reciprocamente e di saper sdrammatizzare anche quando può sembrare difficile farlo.

Claudia Gerini: nuovo fidanzato dopo Federico Zampaglione?/ "Ci sto lavorando"

La conduttrice ha dimostrato recentemente il suo amore per il marito in occasione della scomparsa della sua prima moglie Adonella, con cui lui ha mantenuto comunque un buon rapporto. Sui social lei aveva scritto: “Era la prima moglie di Nicola e madre dei suoi tre figli (uno di loro è Gerò, ex compagno di Simona Ventura, ndr). Una donna meravigliosa“.

Aldo Montano, la malattia "necrosi progressiva"/ "Sto rimandando operazione invasiva"

Mara Venier e l’amore per il marito Nicola Carraro: l’ironia è il loro punto forte

La conduttrice e il marito sono legatissimi e non mancano di prendersi in giro anche sui rispettivi profili social. In occasione di un collegamento con “Domenica In“, Carraro aveva parlato delle doti della moglie ai fornelli, dove si diletta a cucinare i suoi piatti più amati.

Ma anche in questo ambito la “zia Mara” ha un difetto, come ha confessato Nicola: “La signora Venier oltre a essere una grande presentatrice è un’eccellente cuoca. Ma è assolutamente negata a fare i dolci. ha detto lui proprio quando nel programma era presente il re dei dolci, Iginio Massari -. Sa fare il salame di cioccolato, ma niente di speciale. Mi accontenterei di un tiramisù”.

TENTATO SUICIDIO DI IVANA SPAGNA/ "Volevo tagliarmi le vene sotto la doccia ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA