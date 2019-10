Nicola Cavallaro, Over/ Star in Francia, cerca il successo in Italia (X Factor 2019)

NICOLA CAVALLARO GIA’ FINALISTA A THE VOICE FRANCIA RIUSCIRA’ ANCHE A X FACTOR 2019?

Nicola Cavallaro è uno dei cantanti facenti parte del gruppo di prescelti “Over” da Mara Maionchi per il Live di X Factor 2019 che prende il via questa sera. Classe 1991, 28 anni, originario di Catania, Cavallaro è più conosciuto oltralpe che in Italia: il ragazzo ha infatti partecipato a The Voice Francia, arrivando in finale dopo un percorso netto, e una blind audition in cui aveva convinto i quattro giudici a girarsi nel giro di una manciata di secondi. Ha già pubblicato il suo primo album con Universal Music France, dal titolo “Monster”, ma ora vuole avere successo anche nel suo paese d’origine, ed è per questo che la scorsa estate si è presentato alle audizioni di X Factor 2019 con “Iron Sky” di Paolo Nutini. Un’esibizione che aveva invogliato il pubblico presente ad alzarsi in piedi, la classica standing ovation, ma i giudici non l’avevano accolta all’unanimità: convinti Mara, Malika e Samuel, un po’ meno Sfera.

NICOLA CAVALLARO E LA COVER DI ALICIA KEYS

Fatto sta che Nicola Cavallaro è passato ai Bootcamp, esibendosi questa volta con la splendida “Someone you loved”, brano strappalacrime di Lewis Capaldi, molto popolare durante la scorsa estate. Una prova che ha nuovamente convinto il suo coach, Mara, che ha deciso di concedergli una sedia, approdando così alla fase successiva degli Home Visit. A Berlino il cantautore catanese si è esibito con un altro brano molto intenso, che ben si è sposato con la sua voce profonda e graffiante, leggasi “Leave a light on” di Tom Walker: è stata l’esibizione definitiva che ha folgorato la Maionchi e che gli ha permesso di accedere ai tanto ambiti Live di X Factor 2019. E pensare che Nicola Cavallaro aveva già avuto la possibilità di esibirsi presso lo show di Sky Uno, esattamente un anno fa, ma all’epoca rifiutò: “In realtà me l’avevano proposto anche in Italia – raccontava – in particolare X Factor 2019, ma non mi sentivo pronto, non avevo un progetto, e non ho accettato”. Abbastanza seguito su Instagram, avendo un account con circa 28mila fan, Cavallaro ha fra i suoi fan anche Alicia Keys: la nota cantante americana ha infatti inserito nel suo sito web una cover del catanese di “Fallin”, definendola la miglior interpretazione del suo pezzo mai fatta da una voce maschile. Clicca qui per l’esibizione agli Home Visit di Nicola Cavallaro

