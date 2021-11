Nicola e Pago, figlio ed ex marito Miriana Trevisan/ Sorpresa al Grande Fratello Vip?

Nicola e Pago faranno presto una sorpresa a Miriana Trevisan? La showgirl, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, non fa che pensare al figlio non nascondendo il desiderio di rivederlo il prima possibile. Miriana che ha festeggiato il 49esimo compleanno nella casa del Grande Fratello insieme a tutti gli altri concorrenti, questa sera, potrebbe ricevere una sorpresa. Manila Nazzaro e Carmen Russo che hanno festeggiato il compleanno nella casa di Cinecittà prima di Miriana, hanno ricevuto come regalo un videomessaggio dei loro amori. Carmen, infatti, ha ricevuto un videomessaggio della figlia Maria mentre Manila un videomessaggio del compagno Lorenzo Amoruso e dei figli. Miriana riceverà lo stesso regalo?

Questa mattina, mentre immaginava l’andamento della puntata in onda questa sera, ha ammesso di sognare un videomessaggio del figlio Nicola. Miriana, infatti, non desidera altro che ascoltare nuovamente la voce del suo bambino.

Nicola e Pago, figlio ed ex marito Miriana Trevisan: presto nella casa del Grande Fratello Vip 2021?

Dopo la fine del matrimonio, Pago e Miriana Trevisan sono riusciti ad instaurare un bellissimo rapporto d’amicizia. Tra i due non c’è più alcuna attrazione fisica come ha sottolineato la stessa showgirl nella casa. Complici e amici, i due si supportano a vicenda. Pago è il primo a voler vedere l’ex moglie felice anche se è convinto che non sia Nicola Pisu la persona giusta per lei.

Pago, inoltre, ha svelato la reazione del figlio di fronte al rapporto tra la madre e Nicola Pisu. “All’inizio essendo la mamma ha detto “ma cosa sta facendo?”, era un po’ geloso dal punto di vista affettivo. Adesso però è tranquillo, d’altronde c’è già abituato a vedere i genitori in televisione. Miriana è una mamma bravissima”, ha detto a Casa Chi.

