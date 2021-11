Pago: “Alex Belli? Sorpreso per reazione di Delia Duran”/ “Con Soleil Sorge è qualcosa di teatrale, ma…”

Pago non crede che Soleil Sorge possa mettere a rischio il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran: “Non prova emozioni nei suoi confronti”, ha detto il cantante nel corso di un’intervista a Casa Chi. I due coinquilini della casa del Grande Fratello Vip si sono avvicinati molto nelle ultime settimane, tanto che è scattato anche qualche bacio. La moglie dell’attore inizia a preoccuparsi, ma lui la rassicura.

“Mi ha sorpreso più la reazione di Delia Duran che il comportamento di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. La loro è una unione in cui in genere episodi di questo genere non causano danni”, ha ammesso Pago, che conosce bene la coppia, dato che sono amici ed ha persino cantato al loro matrimonio. Dietro ai gesti dell’attore, dunque, secondo l’ex marito di Miriana Trevisan, non ci sarebbe dunque alcun sentimento. “So che lui è uno molto aperto, per cui ciò sta facendo con Soleil Sorge è qualcosa di teatrale. Non si sta lasciando andare a delle emozioni, non c’è nulla. La moglie dovrebbe fregarsene perché suo marito è così e lei certamente lo conosce bene”, ha aggiunto.

Pago: “Alex Belli non prova emozioni per Soleil”. Ma Delia si preoccupa

Nonostante ciò, Delia Duran inizia a nutrire dei dubbi nel vedere da casa il flirt tra il marito Alex Belli e l’influencer Soleil Sorge, tanto che Pago, dopo avere assicurato che l’attore non prova emozioni nei confronti della coinquilina, ha voluto dargli un consiglio. “Arrivato a questo punto, se fossi in lui non penserei più a rassicurarla, ma mi fermerei qui. Se lei dice che non va bene allora stop, perché sennò poi scatta la mancanza di rispetto”, ha sottolineato.

Infine, Pago ha ricordato che un episodio di questo genere è già accaduto a parti invertite. “Penso a Temptation Island quando lui è andato fuori di testa perché lei flirtava con un tentatore. È per questo che dico che sono due persone che in situazione così dovrebbero stare tranquille, dato che le hanno già vissute”, ha concluso.

