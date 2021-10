Nicola, figlio Miriana Trevisan/ Pago:”voleva difendere sua mamma…”

Nicola è il figlio di Miriana Trevisan, la concorrente del Grande Fratello Vip 2021. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 la conduttrice ha più volte parlato del figlio Nicola nato dall’amore con Pago. Un figlio tanto voluto e desiderato dalla conduttrice che dopo la fine della relazione con il cantante ha deciso di richiamarlo dopo aver partecipato a L’isola dei Famosi. “Non avevamo smesso di amarci. Infatti, dopo essere tornata da l’Isola dei Famosi l’ho cercato e dopo poco da quel primo incontro ho scoperto di essere in attesa di Nicola” – ha detto la Trevisan parlando del suo rapporto con Pago.

Patrizia Mirigliani vs Nicola Pisu e Miriana Trevisan al GF VIP/ Criticherà ancora la coppia?

Un grande amore quello tra Miriana Trevisan e Pago suggellato proprio dalla nascita di Nicola. Anche se poi i due si sono lasciati, Pago e Miriana oggi sono in ottimi rapporti proprio per il figlio.

Pago: “Miriana Trevisan è abituata a stare lontana dal figlio Nicola”

Non è facile per Miriana Trevisan stare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 lontana dal figlio Nicola. In realtà a parlare di questa cosa è stato proprio Pago che ha raccontato come la ex moglie sia stata tante volte per motivi di lavoro costretto ad allontanarsi dal figlio anche per lunghi periodi. “E abituata ad avere nostro figlio lontano, come del resto lo sono io… Ormai Nicola sta con me anche per diverse settimane di seguito durante l’anno” – ha raccontato l’ex marito Pago che ha poi fatto un bellissimo augurio a Miriana Trevisan – “spero viva questa esperienza all’insegna della spensieratezza e del divertimento”.

Miriana Trevisan sta usando Nicola Pisu?/ Prima lo "molla" poi ci dorme insieme al GF VIP

Chissà che Nicola non possa prima o poi fare una bella sorpresa alla mamma. Del resto durante le prime settimane, quando Miriana Trevisan è stata isolata dagli altri vipponi, Nicola aveva chiesto al padre Pago di poter varcare la porta rossa per poter parlare con la mamma. “Nicola non dico che ci è rimasto male, ma voleva entrare. Mi ha detto due o tre volte fatti chiamare, chiama Alfonso Signorini e vai a dire qualcosa a mamma” – ha raccontato Pago riportando le parole del figlio.

LEGGI ANCHE:

Nicola Pisu resisterà alle critiche della madre Patrizia Mirigliani?/ Innamorato di Miriana ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA