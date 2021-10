Pago e Miriana Trevisan/ L’ex marito sostiene il flirt con Nicola Pisu, lei invece con Serena Enardu…

Miriana Trevisan e Pago sono stati sposati ed oggi che il matrimonio è finito continuano ad essere uniti non solo dal figlio Nicola, ma anche da un affetto sincero e profondo. Nei confronti di Pago, Miriana Trevisan non ha alcuna attrazione fisica come ha spiegato lei stessa nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dove ha ricevuto la splendida sorpresa di Pago che, oltre ad averla elogiato come mamma e donna, l’ha esortata a vivere senza preoccupazioni le emozioni che la casa di Cinecittà regala. Nonostante le preoccupazioni su quello che potrebbe essere il parere della sua famiglia in merito al flirt con Nicola Pisu, Pago ha ammesso di fare apertamente il tifo per la sua ex moglie.

Patrizia Mirigliani vs Nicola Pisu e Miriana Trevisan al GF VIP/ Criticherà ancora la coppia?

“Sono contento per lei se vedo che sta bene sono felice” – ha spiegato Pago in un’intervista rilasciata ai microfoni “di Non succederà più” il programma condotto da Giada Di Miceli e in onda sulle frequenze di Radio Radio aggiungendo di essere convinto che quello di Miriana per Nicola sia un interesse vero altrimenti “non farebbe mica questi giochi così, lei è frenata perché vuole capire bene la persona, non è una che si butta”.



Miriana Trevisan sta usando Nicola Pisu?/ Prima lo "molla" poi ci dorme insieme al GF VIP

Pago e Miriana Trevisan: amici e complici dopo il divorzio

Esattamente come Pago fa il tifo per Miriana Trevisan e il flirt con Nicola Pisu augurandosi di vederla serena e felice, anche Miriana Trevisan, durante l’avventura dell’ex marito al Grande Fratello Vip, entrò in casa per sostenerlo e dimostrargli tutto il suo sostegno indipendentemente dalla decisione che avrebbe preso ovvero se tornare con Serena o chiudere per sempre.

I due, dopo il matrimonio, sono riusciti ad instaurare un rapporto vero e sincero in cui l’uno c’è sempre per l’altra. Le parole di Miriana servirono tanto a Pago per dare un’altra possibilità ai suoi sentimenti per Serena Enardu: le parole che Pago ha detto a Miriana serviranno per convincere quest’ultima a dare realmente una possibilità a Nicola?

Nicola Pisu resisterà alle critiche della madre Patrizia Mirigliani?/ Innamorato di Miriana ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA