Nicola Pisu: “A scuola i bulli mi sputavano addosso e mi picchiavano”/ “Miriana…”

Nicola Pisu, grande protagonista del Grande Fratello Vip in corso di svolgimento ed eliminato da poche settimane dalla Casa, è intervenuto a “Verissimo”, trasmissione di Silvia Toffanin in onda ogni sabato e ogni domenica su Canale 5. Il discorso è partito dalla denuncia della mamma, Patrizia Mirigliani, sporta contro di lui quando era caduto nel tunnel della tossicodipendenza: “Era l’unico gesto che potesse fare, ero andato troppo oltre ed ero caduto troppo in basso. Non riuscivo più a rialzarmi e quindi ha dovuto denunciarmi. Stavo perdendo la famiglia, mio padre non lo sentivo da più di un anno. Ero solo”.

Nel prosieguo della sua intervista, Pisu ha raccontato gli anni difficili trascorsi a scuola: “Quando ho subìto bullismo ero in età scolastica, alle medie. Poi, al liceo, per cinque lunghi anni fui bullizzato per via della mia timidezza e venivo preso di mira. Mi sputavano addosso, mi picchiavano a volte, mi telefonavano di notte per insultarmi. Io non ho mai raccontato niente alla mamma. Tornavo a casa piangendo e non avevo il coraggio di dirlo a nessuno. Avevo solamente voglia di scomparire, mi chiudevo in camera e piangevo. Andare a scuola ogni mattina per me era un dramma, perché avevo paura che mi potesse succedere qualcosa. Provavo vergogna. Soltanto qualche mese fa ho raccontato questa storia a mia mamma”.

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Silvia Toffanin, Nicola Pisu ha ripercorso la sua avventura al Grande Fratello Vip, con particolare riferimento al suo amore per Miriana Trevisan: “Io di lei sono stato innamorato, ma da parte sua secondo me c’era solo attrazione fisica. Io mi sono arrabbiato perché lei mi ha sempre detto che fuori dalla Casa ci saremmo visti: ma da amici o per via di un interesse? Non riuscivo a capire…”.

Quindi, se son rose fioriranno? “No, sinceramente no. Uscendo dal GF Vip ho riflettuto e ho scelto di lasciare perdere, perché non si può portare avanti un amore a senso unico e non ricambiato”.

