Nicola Pisu, bestemmia al Grande Fratello Vip?/ Video, rischio squalifica: web diviso

Nuovo rischio squalifica per un concorrente del Grande Fratello Vip a causa di una presunta bestemmia? Questa la domanda che riguarda Nicola Pisu, sollevata da molti utenti del web dopo aver visionato un video che circola da alcune ore. Il ragazzo, figlio di Patrizia Mirigliani, ‘patron’ di Miss Italia, avrebbe pronunciato una frase che potrebbe metterlo nei guai. Sebbene quest’anno Alfonso Signorini abbia annunciato l’eliminazione del politicamente corretto a tutti i costi, alcuni spettatori sono rimasti scandalizzati dalle parole pronunciate da Nicola.

Il giovane non sta vivendo affatto dei giorni sereni per via di una presunta frattura al coccige in seguito ad una caduta e che lo ha reso molto vulnerabile. Il dolore fisico ha reso necessario l’assunzione di farmaci ma l’attenzione delle ultime ore è focalizzata soprattutto sulla presunta bestemmia pronunciata in modo assolutamente involontario ma che potrebbe addirittura costargli la squalifica.

Nicola Pisu ha bestemmiato? La frase per la quale rischia la squalifica

Durante un red party organizzato nei minimi dettagli nella Casa del Grande Fratello Vip, anche Nicola Pisu, nonostante il suo stato dolorante, ha voluto prendere parte anche se è apparso visibilmente sofferente. Probabilmente proprio a causa del suo stato gli è sfuggita una frase che ha fatto prontamente gridare alla bestemmia. E’ davvero così? Nel video che potrete vedere a fine articolo si sente in maniera chiara l’espressione che molti spettatori hanno già tacciato come estremamente offensiva e che per questo andrebbe punita con una squalifica.

Secondo alcuni, tuttavia, Nicola Pisu non avrebbe affatto bestemmiato. Nel piegarsi per prendere qualcosa a terra, si sarebbe allungato in modo eccessivo provocandosi dolore al coccige e pronunciando una frase che tuttavia, per molti fan del reality sarebbe esattamente la stessa costata la squalifica a Stefano Bettarini. Si tratterebbe infatti di una sorta di intercalare toscano ma che tuttavia non ha risparmiato l’ex calciatore nel corso della passata edizione del GF Vip. Come si deciderà di procedere quest’anno, dopo la ribadita abolizione del “politically correct”?

mi sono sentita profondamente offesa per questa bestemmia di nicola pisu alla sua santità la madonna merita la squalifica @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/3wOBnozDYO — ᴠɪʟʟᴀɴᴇʟʟᴇ (@margotsbullock) November 7, 2021





