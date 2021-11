Nicola Pisu ci riprova con Miriana Trevisan?/ “Mi hai spaventata, la tua rabbia…”

Dopo lo scontro in diretta durante il momento nomination, negli ultimi giorni, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, qualcosa è cambiato tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Grazie all’appoggio di Manuel Bortuzz, Nicola ha ritrovato la serenità ricominciando a chiacchierare con tutti gli inquilini, compresa Miriana. La Trevisan, però, ha voluto nuovamente ribadire la propria posizione a Pisu spiegandogli che, dopo il Grande Fratello Vip 2021, tra loro non ci sarà alcun tipo di rapporto se non amichevole. “Hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me. Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale, se ci dovesse essere. Sono stati momenti di rabbia troppo forti. Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata“, ha detto Nicola nelle dichiarazioni riportate da Biccy.

Nicola Pisu incastrato da Giucas "Bombardamenti che puzzano di fogna"/ Lulù sconvolta

“Ma quindi fuori ho una possibilità? Ci vedremo una volta usciti? Ok, ma almeno una cena insieme la facciamo?“, ha poi chiesto Nicola provando a ricucire il rapporto con la Trevisan la quale, però, è stata perentoria nella risposta.

Miriana Trevisan chiude con Nicola Pisu: “Non ci sarà nessun fuori”

Nonostante il nuovo tentativo di Nicola Pisu di riallacciare un rapporto, Miriana Trevisan non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. La showgirl ha ribadito di non vedere un futuro con Nicola. “ Non c’è nessun fuori di qui. Siamo amici e va benissimo così. Se una persona non si innamora non bisogna essere arrabbiati. Nicola non ho detto che sei cattivo o che non ti sopporto. Però sono almeno due volte che hai mostrato una rabbia che non mi piace, quindi basta”, è stata la risposta di Miriana come riporta Biccy.

Miriana Trevisan: "Nicola Pisu pieno di rabbia"/ "Un uomo così non lo faccio..."

Nessun futuro, dunque, per Miriana Trevisan e Nicola Pisu che, questa sera, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, insieme a Gianmaria Antinolfi, si giocheranno la permanenza nella casa con il televoto.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Mirigliani difende Nicola Pisu dopo frase choc/ "Importante il viaggio non la meta, hai già vinto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA