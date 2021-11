Miriana Trevisan: “Nicola Pisu pieno di rabbia”/ “Un uomo così non lo faccio…”

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono ai ferri corti. Dopo il durissimo scontro che hanno avuto durante il momento nomination nel corso della 17esima puntata del Grande Fratello vip 2021, i due inquilini della casa non si rivolgono parola. Entrambi, dopo la puntata, si sono sfogati con gli altri concorrenti. In particolare, Nicola si è lasciato andare ad uno sfogo con Giucas Casella che ha ascoltato la sua spiegazione e il motivo per cui ha pronunciato la frase “meriti uomini che ti trattino male” pronunciata, secondo quanto affermato da Nicola come riporta Davide Maggio, “per dire: ‘Io ti ho sempre tratto bene’. Ecco perché le ho detto: ‘Vatti a far trattare male da un altro‘“.

“Comunque io c’ho la coscienza a posto. Avrò esagerato, ma tutto quello che ho detto prima… che lei si arrampica sugli specchi, che si inventa scuse. (…) Ha sempre tergiversato, sviato nei discorsi, con il punto interrogativo. Ma quale punto interrogativo di che? Se la persona ti piace, ti piace. (…) Forse fuori… qua non si capisce, fuori si. Però ti vorrei conoscere. 10 minuti prima della Superled: ‘Ma fuori solo in amicizia’”, ha detto Nicola ammettendo svelando ciò che gli ha fatto più male.



Miriana Trevisan chiude con Nicola Pisu

Scossa dall’accaduto, Miriana Trevisan svela di essere stata colpita dalla reazione rabbiosa avuta da Nicola Pisu. Durante una conversazione con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani, la Trevisan ha ribadito la propria posizione considerando chiuso il capitolo della loro conoscenza e di non volerlo neanche come amico.

“E’ stato terribile, ma lo è da tre giorni e non riesco a spiegarlo. E’ una cosa che cerco di spiegare a tutti e tutti cercano di alleggerirla. (…) Sono due giorni che fa così con me e io gli avevo solo detto: ‘Ci vediamo dopo fuori’. Perché l’avevo avvertito, basta. (…) ‘Sei falsa’. ‘Ci vediamo fuori e non ne parliamo più qui’ perché la cosa era troppo intima e non volevo. E lui ha reagito con rabbia. Ma per carità. Io se vedo una persona con rabbia così, un uomo, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia”, ha detto Miriana come riporta Davide Maggio.



