Nicola Pisu furioso dopo la puntata del GF VIP/ “Io chiaro con te e esigo che tu lo sia con me”

Nicola Pisu dopo la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha esternato ai suoi compagni i suoi sentimenti e ha spiegato la sua frase detta in puntata nei confronti di Miriana: “Ti meriti uomini che ti trattano male”. Questa sua frase è stata vista male dal pubblico e dai concorrenti tanto che, dopo la puntata, hanno cercato di far capire a Nicola di aver sbagliato a pronunciare quella frase.

Il ragazzo dopo la puntata si è confidato con Giucas Casella sulle sue delusioni amorose e ha detto: “Devi essere corretta come sono stato io e invece ha sempre tergiversato e sviato nei discorsi sempre con il punto interrogativo. Se una persona mi piace, mi piace!” Il ragazzo non ha preso bene l’atteggiamento di Miriana che durante questo tempo gli ha fato credere che fuori dalla casa per i due ci sarebbe potuta essere una relazione: “tu mi fai arrivare fino alla fine per poi dirmi: fuori solo un’amicizia”.

Nicola Pisu tira fuori gli artigli

Giucas Casella, dopo aver visto Nicola Pisu su tutte le furie gli ha chiesto se lui volesse ancora restare all’interno della casa e Nicola ha risposto: “In parte si e in parte no, mi piace stare con voi ma c’è una persona che io non posso vedere”. Non solo con Giucas, Nicola Pisu si è sfogato anche con Aldo e Manuel, entrambi i ragazzi hanno ribadito la durezza della frase da lui pronunciata in puntata, così Nicola ha spiegato il senso della sua frase, detta con superficialità: “Dato che io l’ho trattata bene, mi sono sentito non ricambiato e le ho detto di andare da un altro”.

Nicola Pisu dopo la puntata è su tutte le furie e continua il suo sfogo anche con Lucrezia Selassié dicendo: “Le persone che si arrampicano sugli specchi con i sentimenti perché non mi sanno dire la verità io non le reputo persone. Io sono chiaro con te ed esigo che tu sia chiara con me. Perché se tu mi vuoi bene mi dici: tra me e te non ci sarà mai niente, io mi allontanavo e fine”. Lulù, ha detto al ragazzo che secondo a partire dal primo bacio tra i due Miriana non voleva far soffrire il ragazzo, ma Nicola, su tutte le furie non vuole sentire ragioni: “Se non sei sicura non lo fai, non hai 12 anni”.



