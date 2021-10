Nicola Pisu/ I dubbi di Miriana Trevisan frenano il loro amore: “Mi spaventa…”

Nicola Pisu è uno dei protagonisti più chiacchierati del Grande Fratello Vip, per via del suo presunto flirt con Miriana Trevisan, confermato da lui e nei confronti del quale lei si è dimostrata ancora titubante. Nel corso della puntata di lunedì 18 ottobre, il giovane è stato molto contento quando Aldo Montano ha avuto modo di incontrare la sua compagna Olga e di vedere un filmato dei suoi figli. Successivamente, è sembrato rasserenato nel momento in cui ha scoperto che Jo Squillo avrebbe interrotto il suo sciopero della fame, avviato per solidarietà a Chico Forti, che è ancora detenuto in America.

Inevitabilmente, Pisu si è dimostrato profondamente dispiaciuto quando ha saputo che la “sua” Miriana non era stata dichiarata immune dal pubblico di casa. Di fronte al video che mostrava i suoi atteggiamenti amorosi nei confronti dell’ex volto di “Non è la Rai”, Nicola ha ribadito la sua volontà di intraprendere una relazione seria con la donna. L’entusiasmo del ragazzo però è stato stroncato da Miriana, la quale ha dichiarato in trasmissione di aver paura di legarsi a Nicola anche per la giovane età del concorrente.

GF VIP: NICOLA PISU E I DUBBI DI MIRIANA TREVISAN

Nei giorni successivi alla diretta, si è visto che Nicola ha continuato a corteggiare la Trevisan, nonostante le incertezze della donna sul loro rapporto, tanto che nella serata del 19 ottobre l’ha invitata nella “Nave dell’Amore”. I due hanno degustato una buonissima cena, hanno ballato appassionatamente, e po,i alla fine, si sono anche scambiati tanti baci. Dopo essere ritornati in Casa, Nicola ha continuato a baciare Miriana sotto le coperte, confessandole che il suo cuore gli batteva parecchio.

Insomma, tutto sembrava andare per il meglio, ma nelle ultime ore l’umore di Pisu è peggiorato e l’ha portato a isolarsi. Miriana, preoccupata per lui, l’ha raggiunto per parlargli, dicendogli che “io, come te, non faccio strategia, però mi diverto e gioco la vita. Io ti sento coinvolto. Sono contenta, ma questo mi spaventa. Questo vuol dire che mi sto prendendo del tempo per capire: che dubbi ho?”. Miriana Trevisan ha quindi concluso dicendo che, nonostante i bei momenti trascorsi con Nicola, ha sentito la mancanza di un dialogo e questo la frena. Il ragazzo non si è esposto più di tanto di fronte a tali parole e ha dato qualche bacio alla donna, senza essere ricambiato. Probabile che stasera l’argomento torni di attualità…

