Miriana Trevisan pentita del flirt con Nicola Pisu?/ “L’attrazione c’è, ma i dubbi..”

Miriana Trevisan prende le distanze da Nicola Pisu? Dopo il bacio arrivato durante la romantica serata organizzata su concessione del Grande Fratello Vip nella Love Boat, la showgirl ha fatto un passo indietro non provando gli stessi sentimenti di Nicola. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha ammesso di essersi innamorato non nascondendo la voglia di vivere una storia con Miriana. Quest’ultima, tuttavia, continua ad avere tanti dubbi legati alla differenza d’età.

“Io ti sento coinvolto. Sono contenta, ma questo mi spaventa” – confessa la showgirl che ammette di avere tanti pensieri confusi su Nicola. “Questo vuol dire che mi sto prendendo del tempo per capire: che dubbi ho?”, aggiunge Miriana la quale ammette di sentire la mancanza di un vero dialogo con lui. Nicola ascolta le parole di Miriana Trevisan e sceglie di non esporsi ancora dandole il tempo di capire cosa vuole realmente.



Miriana Trevisan e Nicola Pisu: tanti dubbi dopo il bacio

Nicola Pisu, pur essendo molto preso da Miriana Trevisan, non vuole condizionarla. “Io ci tengo molto a te” spiega Miriana. “Non capisco dove voglio arrivare, l’attrazione c’è, però mi manca il dialogo” aggiunge Miriana che, pur provando attrazione, vorrebbe non andare oltre. “Lo sai, io sto bene vicino a te, anche come stavamo prima“, conclude Nicola.

Il figlio di Patrizia Mirigliani sta mantenendo la giusta distanza da Miriana aspettando la sua decisione definitiva. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Il rapporto tra Miriana e Nicole resterà amichevole o si trasformerà presto in un sentimento più profondo? La permanenza nella casa sarà decisiva per il rapporto tra i due.

